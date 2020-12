Piñera se disculpa por no portar mascarilla en playa de la Quinta Región: “Fue un error que lamento”

“Ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto. Sin duda, debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos, no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo. Sin duda los cuidados personales son muy importantes para evitar nuevos contagios y todos debemos respetarlos”.

Con ese mensaje, a través de su cuenta de Instagram, el Presidente Sebastián Piñera abordó este domingo en la tarde las fotografías que se conocieron ayer y en las que se ve al Mandatario en una playa de Cachahua -región de Valparaíso- fotografiándose con algunas personas y sin portar mascarilla.

Según los protocolos fijados por el gobierno, a través del Ministerio de Salud (Minsal), para el comportamiento de la ciudadanía en las playas en medio de la pandemia por el Covid-19, “las personas que concurran a las playas del país, pueden estar sin mascarilla solo cuando no estén en movimiento y se encuentren a dos metros o más de otras personas”.

“Se recomienda, además, mantener distanciamiento físico de al menos un metro con el grupo con quienes estemos compartiendo y de al menos 5 metros con grupos desconocidos; preferir deportes individuales o grupos pequeños de personas que se conozcan. Si se utilizan objetos, deben desinfectarse antes y luego de su uso y evitar compartir artículos de playa, especialmente en el caso de los niños. Se sugiere también comprar en locales establecidos y evitar comer alimentos al interior de los balnearios”, ha recomendado oficialemente el Minsal.

En la víspera de su mensaje en Instagram, el Presidente había recibido cuestionamientos de algunos parlamentarios de oposición y también del Colegio Médico. El vicepresidente de ese organismo, Patricio Meza, había señalado que era una “señal muy contradictoria” ver al Mandatario pasear por la playa sin mascarilla, en momentos que el gobierno ha reforzado el llamado a fomentar ese tipo de autocuidados en medio del aumento en los contagios y cuando el Ejecutivo ha preparado planes para una eventual segunda ola.