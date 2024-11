Habla la denunciante de Boric: dice que no quería hacer público el caso y niega haber enviado fotografías al Mandatario

Luego de que este lunes se conociera una denuncia por acoso sexual y difusión de registro de imágenes privadas en contra del Presidente Gabriel Boric, esta jornada la denunciante afirmó que la acción legal es contra el Mandatario y contra quienes resulten responsables luego de que le “hackearan” fotografías íntimas y las publicaran en internet. Asimismo, sostuvo que la figura de acoso sexual que aparece en la denuncia es por “persecución”, descartando un hostigamiento físico.

Cabe recordar que la noche del lunes, desde Presidencia se emitió un comunicado donde se reveló que el pasado 6 de septiembre se ingresó tal denuncia en la Fiscalía de Punta Arenas. Esto, mientras en La Moneda aún se busca contener las esquirlas que dejó el caso de Manuel Monsalve, quien abandonó el Ejecutivo el pasado 17 de octubre por una denuncia de violación y abuso sexual en su contra por la que hoy está en prisión preventiva.

La decisión de informar la denuncia fue recomendada por el abogado personal del Presidente, Jonatan Valenzuela, quien en el comunicado del lunes defendió la inocencia del Jefe de Estado y apuntó a que este era la víctima de acoso. Asimismo, en ese entonces se indicó que Boric y su denunciante se conocieron en 2013, cuando el hoy Presidente realizaba su práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial de Punta Arenas.

Este martes, la denunciante señaló a Meganoticias que desconoce por qué el Presidente Boric decidió hacer pública la denuncia, pero destacó que seguirá con esta medida “hasta el final”.

“Es súper complicado para mí el tema, porque es algo súper privado, yo no soy una persona pública. Yo no quería hacerlo público, lo hizo público la persona. Y no es contra él nomás la denuncia, es contra quien resulte responsable también”, indicó la mujer.

“Él lo hizo así, algo público, ya lo notificaron explicando el delito por el que yo estoy haciendo la denuncia. Y no es contra él no más tampoco, entonces qué lástima que haya publicado esto de esta forma, porque ni siquiera lleva dos meses de investigación esto”, agregó.

En este mismo sentido, insistió en que “no soy una persona pública, no tengo redes sociales, soy de muy bajo perfil, no quiero aparecer en entrevistas, que hablen de mí, no quise hacerlo yo, lo hizo él. Es algo particular, privado, y que me afectó mucho y me afecta hoy. Estoy con tratamiento médico”.

Difusión de imágenes privadas

Respecto de la acusación por difusión de imágenes privadas, la denunciante indicó que la denuncia “es por eso y también porque me han hackeado durante todo este último año todas mis cosas. Entonces no es solamente contra Gabriel Boric. La denuncia es contra él y contra quienes resulten responsables”, reiteró. Sin embargo, destacó que “es una investigación que recién está comenzando, entonces no sé por qué lo hizo público él de esa forma”.

Aunque negó haber enviado fotografías a Boric en ese entonces, afirma que el jefe de Estado si tuvo acceso a las imágenes, por lo que concluye que fue él quien las difundió. “Encontré las fotos en Internet y, por lo tanto, la persona que tuvo acceso fue él y de ahí parte todo”, aseveró.

Consultada por la versión del abogado de Boric, quien en el comunicado indicó que la mujer le habría enviado a Boric una serie de correos electrónicos entre 2023 y 2024, incluyendo uno con “en envío no solicitado ni consentido de imágenes de carácter explícito”, la mujer lo niega.

“No le he compartido ninguna foto íntima”, manifestó. “No quiero seguir hablando, porque está en investigación. Pero no, no he compartido nada mío personal con nadie. No comparto fotos íntimas”, reiteró.

Acoso sexual

En cuanto al delito por acoso sexual contra el Mandatario, la mujer afirmó que todo “está en investigación, no te puedo asegurar que fue así, te digo que es algo que está en investigación”.

“El acoso sexual, la figura que yo estoy planteando, no es algo físico. Hay una figura que es especial para que la busquen si quieren, y es lo que yo hice, pero es la figura penal especial. Es por persecución, es como acoso. No es físico”, manifestó.