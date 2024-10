Aporte per cápita y atención primaria de salud

SEÑOR DIRECTOR:

Terminada la jornada electoral de este fin de semana, que se tomó gran parte del debate del segundo trimestre del año, nos encontramos en plena discusión en el Congreso del Presupuesto del año 2025.

En salud las noticias no son buenas. A pesar de que se considera un alza del 4,2%, el más alto sectorialmente, la propuesta del aporte per cápita para el año 2025 sería en promedio de $13.123, incluyendo los indexadores de ruralidad, pobreza y zona. En definitiva, este incremento solo alcanzaría para cubrir el aumento de recursos humanos y algunos programas, como el de TEA, junto con el IPC acumulado, por lo que el per cápita basal tendría un crecimiento real de $0. Sí,cero pesos.

Esto es un golpe al corazón de la reforma de salud que empuja el actual gobierno, porque sería imposible avanzar en el proceso de universalización de la Atención Primaria de Salud (APS), ya que no contaría con los recursos requeridos para el cierre de brechas en infraestructuras, donde hay comunas que tienen sus actuales centros de salud completamente colapsados.

La incorporación de solo siete comunas para el próximo año es señal inequívoca y preocupante de que el plan no avanza. Por lo pronto, no conocemos ni el diseño ni los avances sanitarios logrados en las comunas donde este ha sido implementado.

Esta semana, la tercera subcomisión mixta de Presupuesto rechazó los capítulos de Fonasa, Subsecretaría de Redes Asistenciales y Servicios de Salud, lo que complica la situación de la ministra Aguilera en una semana clave, donde un profundo de cambio de gabinete se estaría preparando en el Palacio de La Moneda.

Con la falta de resolución al problema de las listas de espera, a la pésima ley promulgada para solucionar la crisis de las instituciones privadas de salud, el gobierno enfrentaría otro año electoral con un nulo avance en materia de salud para los chilenos.

Mario Villalobos T.