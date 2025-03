Bien las exigencias, pero con reglas claras

SEÑOR DIRECTOR:

Luego del blackout del 25F, parece ser que los temores y preocupaciones sobre escenarios que repitan el corte de suministro se han tomado la agenda del sector. Esto es evidentemente positivo puesto que no existe ningún sistema en el mundo infalible a las fallas y ahora se deben considerar escenarios no contemplados con anterioridad. Sin embargo, no es prudente ni conveniente anteponer a ningún tipo de tecnología como la potencial responsable de otro apagón total.

Prácticamente a diario leemos en la prensa que Chile ha avanzado decididamente hacia la transición energética, donde los principales aportantes han sido las empresas que confiaron en las reglas del juego que el Estado definió en su momento. Las empresas renovables de diferente tamaños han posicionado a nuestro país como un referente a nivel global.

Lo anterior no implica que las reglas sean inamovibles. De hecho, lo que propone el Coordinador Eléctrico Nacional tiene toda la pertinencia del caso y responde a afrontar con responsabilidad los desafíos que debemos abordar con posterioridad al reciente apagón.

En este sentido, es imprescindible cautelar que si las reglas se cambian, como un objetivo de política pública que entregue bienestar al país, siempre deben ser mirando hacia el futuro y no de forma retroactiva. De lo contrario, en un par de años estaremos discutiendo que las tecnologías renovables no cumplieron las obligaciones normativas porque la autoridad les cambió las reglas del juego para financiar un subsidio que está totalmente financiado con el aporte del IVA extraordinario.

Humberto Verdejo

Académico

Dpto. de Ingeniería Eléctrica USACh