SEÑOR DIRECTOR

En una reciente entrevista, el coordinador programático de Gabriel Boric, Diego Pardow, realiza distintas aseveraciones respecto del programa de Sebastián Sichel.

Siempre es interesante debatir respecto de programas y estamos más que dispuestos a hacerlo. Sin embargo, nos queda la duda de las posturas con las que estaríamos debatiendo.

Respecto del retiro del 10%, el candidato Boric ha señalado primero que iba a votar en contra y posteriormente, después de una reflexión, ha decidido votar a favor.

Diego Pardow, por su parte, señala que aunque a él “no le gustan los retiros”, entiende que la coalición, por no tener los suficientes votos, simplemente lo lleve “por un camino que genere el menor problema posible”.

Después de semanas en que respetados expertos han sido enfáticos en señalar los efectos que tendría un cuarto retiro y las consecuencias para las familias chilenas, resulta a lo menos sorprendente que el señor Pardow no vea problema en responder a una mala política pública sumándose para no causar problemas. En vez de votar en contra, simplemente adherir porque no eres capaz de evitarlo y te trae menos conflictos.

Los programas no son documentos académicos en el aire, deberán implementarse. Y para implementarlos, deberá existir convencimiento, consecuencia y responsabilidad. Y si las convicciones no comienzan a verse desde ya, es difícil que mágicamente lleguen solo por cruzar la puerta de La Moneda.

Patricio Rojas

Victoria Paz

Guillermo Le Fort

Gabriela Clivio

Equipo programático Sebastián Sichel