Cambio en fondos de pensiones

SEÑOR DIRECTOR

Los fondos de pensiones tienen US$ 90 mil millones invertidos en el exterior, representando cerca de un 40% de sus carteras. Estas inversiones pertenecen mayoritariamente a los fondos A y B , y están invertidos principalmente en renta variable de países desarrollados de alta liquidez.

Sugiero se eliminen los fondos A y B y se traspase a los afiliados a los fondos C y D respectivamente. Las ventas de renta variable extranjera que conllevaría esta medida no tendrían impacto en precios, dado lo insignificantes a nivel mundial. El Banco Central podría abrir un poder de compra por estos dólares -para no afectar el tipo de cambio de corto plazo- y de paso reponer su nivel de reservas. En simultáneo, el Estado debería colocar una emisión de mil millones de UF en tramos de 10, 20 , 30 y 40 años. Con esta medida las futuras pensiones estarían mas indexadas a la UF y con menor riesgo y volatilidad.

La deuda sería para financiar una política fiscal centrada en obras públicas, planes de apoyo a Pymes y apoyar a los más necesitados y sin empleo. El costo fiscal de estas medidas sería parcialmente neutralizado por la mayor actividad interna que generarían estos recursos ( provenientes del exterior), los cuales hoy no tributan en Chile.

Paul Fontaine B.