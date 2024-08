Canje de licencias de conducir.

SEÑOR DIRECTOR:

Es cierto que el sector del transporte viene arrastrando hace años un déficit de mano de obra calificada y que urge aumentar el nivel formativo y técnico de quienes hoy trabajan detrás del volante, pero es extraño que aún el Estado persista en firmar acuerdos de reconocimiento de licencias de conducir con otros países de la región, como ocurrió recientemente con Brasil, sin medir los impactos que esto produce.

Muchos lo desconocen, pero este tipo de acuerdos permiten el ingreso de conductores a nuestras rutas sin pasar por ningún proceso que permita certificar sus competencias laborales. Eso significa que no solo quedan exentos de realizar los exámenes de conducir, sino que también de evaluaciones que detectan si estos cuentan realmente con las habilidades y competencias psicológicas, motoras y teóricas necesarias para desempeñar esta labor en el país. Más que hacerle un favor al sector del transporte, este tipo de medidas solo siembran dudas y no ayudan en nada a la profesionalización de esta actividad. Además, es contradictorio que se siga permitiendo el ingreso de conductores extranjeros sin poner grandes restricciones, cuando por años se luchó por elevar las exigencias de los más de 90 mil conductores que trabajan en las app de transporte de pasajeros, y más aun sabiendo que la gran mayoría de quienes egresan de los programas sociales, que impulsa precisamente el Estado, se encuentran cesantes porque no cuentan con experiencia laboral.

Alberto Escobar

Director de Movilidad de Automóvil Club de Chile