Ciudadanos, los milagros existen

SEÑOR DIRECTOR

La polarización que vivimos nos está llevando lentamente a un escenario de creciente confrontación. La buena noticia es que nosotros los ciudadanos tenemos la oportunidad de cambiar este derrotero.

¿Qué se nos pide? Participar en el proceso electoral -tanto el de este fin de semana como el presidencial-, seleccionando a candidatos que nos inspiren unidad y no más confrontación, que practiquen el diálogo, la tolerancia, que valoren la importancia de los acuerdos y la amistad cívica, valores tan propios de una democracia.

Me parece que no es mucho pedirle a los ciudadanos. Si nos restamos a votar o nos equivocamos en la selección de los candidatos, me temo que nos llevará a que la nueva Constitución será solo letra muerta y que el negativo clima social se deteriore más aún.

Basta ya de amigos o enemigos. Este momento histórico exige un mínimo compromiso cívico de parte nuestra, entregando nuestro voto a representantes que nos encaminan a ese Chile de unidad al que todos anhelamos.

La democracia exige participación de los ciudadanos en las elecciones de quienes nos inspirarán a un camino de unidad y de no hacerlo, las consecuencias son sin llorar.

Mejorar el actual clima político descansa en nuestras manos y de lograrlo, creo que sería un milagro.

Eduardo Aldunate Herman