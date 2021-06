Columna de “Cote” Foncea: Siguiendo el ejemplo de Foo Fighters, conciertos en Chile sólo para vacunados

Para mí, y esto es algo que lo hemos conversado con el resto de los integrantes de Lucybell, es súper necesario tomar medidas de protección en los conciertos que vienen, como lo que hizo Foo Fighters esta semana -u otras- permitiendo el ingreso a su última presentación sólo a personas que ya están vacunadas contra el Covid-19. Lo que se promueve es que la gente se cuide y proteja a los demás, y hoy el medio para sentirnos más seguros es la vacuna.

Podemos entender que alguien se sienta discriminado, pero es bueno debatir el tema sin egoísmos, con altura de miras y velando por la seguridad de la mayoría. Con respecto a la ley, desde siempre los promotores de eventos se han reservado el derecho de admisión. Uno por lo general como público no puede llegar borracho o drogado a un concierto. Con mis otros grupos, como Dracma, De Kiruza, Alain Johannes Trío, siempre nos hemos reservado el derecho de admisión. Entonces, cuando uno ve cómo está la pandemia, cuando estamos viendo que las bandas no están tocando hace casi 16 meses, estoy completamente de acuerdo con que las personas que vayan a un concierto no caigan ni se expongan a una situación de riesgo o a una emergencia sanitaria.

Hoy, y hablo por mí, me parece irrelevante la discusión sobre los pro-vacunas y los anti-vacunas en comparación a lo que hemos perdido los artistas y trabajadores de la cultura en términos de trabajo durante todo este tiempo y ni que hablar con las pérdidas en vidas humanas que es lo más importante.

Hemos hablado puntualmente de este tema en Lucybell y hasta el momento somos bastante partidarios de tener una posición en la cual la gente que pueda ir a uno de nuestros conciertos a futuro sea la gente que no pueda caer contagiada. Eso se logra también con el promotor, pero cuando produzcamos nuestros propios conciertos dentro de este período sin duda tomaremos todas aquellas medidas para otorgar la mayor seguridad a los asistentes.

* José Miguel “Cote” Foncea es baterista de Lucybell.