Columna de Daniela Lagos: El Asesino Improbable: como arena entre las manos

Hace 1 hora

En contraparte al personaje principal de esta producción de Netflix aparece una fuerza policial que en su mayoría podría estar en Los tres chiflados. No avisan a sus superiores a tiempo, no piden refuerzos, no cuidan la escena del crimen, empiezan inmediatamente una lucha de egos por quién se hace cargo y, sobre todo, durante días no le toman declaración a una persona que dice ser testigo directo del caso