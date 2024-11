Columna de Hernán Cheyre: Realismo con renuncia

Aunque las elecciones de autoridades regionales y comunales podrían no tener incidencia en la tramitación de los proyectos de ley que impulsa el Ejecutivo por cuanto se trata de ámbitos de acción diferentes, en los hechos sí influyen en tanto afectan el clima político en el que se desarrolla la actividad legislativa. Desde esta perspectiva, no cabe duda de que los resultados del fin de semana anterior cambiaron la posición de las fichas en el tablero de juego. El retroceso de las fuerzas afines al gobierno da cuenta de un nuevo escenario, reflejo de que la ciudadanía continúa alejándose de las posturas refundacionales y efectistas, privilegiando como contrapartida el orden, la moderación y la buena gestión.

Y el ámbito de la economía no escapa a lo anterior. La percepción mayoritaria en la ciudadanía -avalada por las cifras- es la de un estancamiento o retroceso, y no obstante los buenos deseos, el horizonte no se vislumbra promisorio. Y la ciudadanía, con razón, aspira a algo mejor. Es por esto que, con mayor o menor convicción, el sello de la agenda del gobierno para esta última etapa de su mandato tendrá que hacerse cargo de esta realidad: orden, moderación y buena gestión. De lo contrario, la tramitación legislativa de los proyectos de ley actualmente en carpeta se pondrá cuesta arriba. Negarse a esta realidad sería ceguera. El proyecto de ley que establece un sistema de sala cuna universal no puede seguir esperando, por cuanto ello es fundamental para lograr un aumento en la participación de las mujeres en actividades laborales, lo que no solo va a permitir mejorar el ingreso familiar, sino que también va a contribuir a aumentar el potencial de crecimiento de nuestra economía. La aprobación del proyecto de reforma previsional que aumenta la tasa de cotización en seis puntos es clave para poder mejorar en forma sustentable las pensiones de los futuros jubilados, complementando así lo que ya se ha logrado mediante la PGU para los actuales y futuros pensionados de menores ingresos. El pronto despacho de la iniciativa legal sobre “permisología”, si bien modesta en su alcance, va a contribuir a un mejor ordenamiento para acelerar la aprobación de nuevos proyectos de inversión, lo cual deberá ser complementado por medidas administrativas más audaces en la misma dirección. Y en el ámbito tributario, el próximo ingreso de un proyecto de reforma al impuesto a la renta debería tener como foco una disminución en la carga impositiva de las empresas, actualmente casi la más alta entre los países miembros de la OCDE, lo cual representa una evidente desventaja competitiva.

Si el gobierno quiere tener éxito en esta última etapa legislativa deberá necesariamente flexibilizar sus posiciones y mostrar una genuina voluntad de negociar, adaptándose al nuevo contexto que enfrenta. Y la oposición, por cierto, también tendrá que ceder en lo que corresponda, con pragmatismo y voluntad de alcanzar acuerdos, defendiendo desde luego principios fundamentales, pero abandonando posturas maximalistas. De eso se trata la buena política.

Por Hernán Cheyre, Centro de Investigación Empresa y Sociedad, U. del Desarrollo