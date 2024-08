Columna de Ian Bremmer: China observa el alocado proceso electoral estadounidense

Por Ian Bremmer, presidente y fundador de Eurasia Group y GZero Media

¿Cómo reaccionará la dirección del Partido Comunista chino ante las imprevisibles elecciones estadounidenses? Los dirigentes chinos están convencidos de que uno de los pocos puntos en los que coinciden los republicanos y demócratas estadounidenses es en el deseo de frenar el crecimiento natural de China y la legítima expansión de su influencia. Los dos partidos, creen en Beijing, sólo discrepan sobre qué armas político-económicas utilizar y cómo y cuándo utilizarlas. Esta opinión de Beijing no debería sorprender a Washington. Después de todo, el presidente Biden siguió a Trump tras su llegada al poder con nuevos aranceles, nuevas restricciones tecnológicas y una expansión de las alianzas antichinas con socios como Japón, Corea del Sur, Australia e incluso India.

Pero parece que la preparación de China para el cambio en Washington se centra en adaptarse para hacer frente a los desafíos creados por una segunda presidencia de Donald Trump. Por ahora, Trump sigue siendo ligeramente favorito para ganar las elecciones estadounidenses, y Beijing sabe que una preparación temprana es más crítica para una nueva administración Trump que para una presidencia de Kamala Harris. Por el momento, el deseo de Beijing de estabilidad, tanto en las relaciones con Washington como en el sistema internacional en general, sigue siendo fuerte, porque la economía china tarda en resurgir de los traumas infligidos por las draconianas políticas de bloqueo durante la pandemia. Oficialmente, los funcionarios chinos afirman que un cierre de los mercados estadounidenses, más probable si Trump vuelve a la Casa Blanca, obligaría a intensificar la apuesta de China por fortalecer su propio mercado de consumo y un giro hacia otros mercados extranjeros. Por ahora, parece improbable que China intensifique una guerra comercial que ve probable.

El candidato presidencial republicano y expresidente estadounidense Donald Trump asiste a un mitin de campaña en Bozeman, Montana, el 9 de agosto de 2024. Foto: Reuters

China ha sentado las bases para una mejor comunicación entre los gobiernos y los ejércitos estadounidense y chino. Pero los funcionarios del PCCh también están tratando de averiguar si las amenazas más recientes de Trump de imponer aranceles del 60% a todas las exportaciones chinas son una promesa a los votantes que pretende cumplir como parte de una estrategia de desvinculación más amplia o una táctica de negociación destinada a presionar a Beijing para obtener mejores condiciones comerciales y de inversión. Su mayor preocupación es que Trump pueda revocar el estatus de Relaciones Comerciales Normales Permanentes de China, una medida que supondría una marcha atrás en el acuerdo que llevó a China a unirse a la OMC, la base del ascenso de China y de las relaciones económicas entre Estados Unidos y China durante más de una generación.

Beijing podría simplemente tratar de soportar el dolor impuesto por las primeras medidas de Trump contra la economía china con la esperanza de que la combinación de la debilidad económica de EE.UU. y la falta de voluntad de China para presentar batalla pueda persuadir a Trump de elegir otro objetivo para la presión internacional. China también podría recurrir en busca de ayuda a otros países, especialmente en Asia, que son aliados de EE.UU. pero que aún dependen de las buenas relaciones económicas con Beijing. A cambio de ofrecer a estos países un mayor acceso a los mercados chinos, China les presionaría para que presionaran a la Casa Blanca de Trump a favor de un enfoque menos confrontativo (y/o se protegieran frente a Beijing si se encuentran antagonizados por las políticas de Trump de America First). Pero absorber más dolor económico en un momento de crecimiento ya débil corre el riesgo de alienar a los consumidores chinos, que podrían dejar de culpar a los funcionarios locales por una economía tibia y dirigir su ira hacia el liderazgo del Partido Comunista.

La mayor preocupación es si los líderes chinos deciden que la estrategia de compromiso limitado del año pasado no ha dado buenos resultados, y que el próximo presidente hostil de EE.UU. siempre estará a una elección de distancia. De ser así, China podría responder a la presión económica de la administración Trump (o Harris) con una política de seguridad más asertiva. Si EE.UU. realmente se vuelve más agresivo en la desvinculación de la economía china, Washington tendría menos influencia para presionar a Beijing a dar marcha atrás en su campaña de presión militar y diplomática contra Taiwán.

China también podría adoptar un enfoque más amistoso diseñado para hacer que las medidas contra China sean menos populares políticamente en Estados Unidos. Si Beijing se comprometiera a invertir en producción y creación de empleo en suelo estadounidense, y si negociara un acuerdo para limitar la expansión del mercado mundial a algún nivel mutuamente aceptable, Beijing podría crear una nueva palanca para influir en el futuro de la política estadounidense. Pero los funcionarios chinos son muy conscientes de que Trump podría considerar este tipo de movimientos como una señal de debilidad de China y redoblar su estrategia de presión. Incluso si Trump o Harris llegaran a cortar un acuerdo de este tipo, no hay garantía de que el próximo presidente estadounidense no lo rompa y exija un nuevo acuerdo. Tampoco es claramente ventajoso para China acercarse a las posiciones de EE.UU. en las guerras de Ucrania y Medio Oriente, porque el fin de estos conflictos podría permitir a Washington dirigir mucha más de su atención no deseada hacia “ponerse duro con China.”

El escenario más probable para 2025 es un periodo de tensión en el que los dirigentes chinos y una nueva administración en Washington sopesen los puntos fuertes y débiles de cada uno. Tal vez lo mejor que cada parte puede esperar es que la incertidumbre económica actual tanto en Washington como en Beijing impulse una limitación pragmática de mayores daños a la relación bilateral más importante del mundo.