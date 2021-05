Columna de John Zogby: Los 100 días del Presidente Biden

Es una tradición de los últimos 80 años examinar los primeros 100 días en el cargo de un nuevo Presidente de Estados Unidos. Es la medida que primero utilizó Franklin D. Roosevelt, que necesitaba actuar rápidamente para hacer frente a la Gran Depresión. Desde entonces, tanto la prensa como la gente le otorgan a un nuevo líder una luna de miel para que pueda establecerse y ver si puede cumplir sus promesas de campaña. Biden parece estar haciéndolo bastante bien. Las encuestas muestran su índice de aprobación en 53%, dos puntos más que el porcentaje que recibió cuando fue elegido. Además, tiene una aprobación de 62% para manejar el problema más grande de hoy en día, que es la pandemia. Y posee un 54% de respaldo por su manejo de la economía. Estos son números de los que ningún mandatario ha disfrutado desde Lyndon B. Johnson, en la década de los 60.

Ha aprobado en el Congreso un paquete de ayuda de US$ 1,9 billones para los estadounidenses y ha propuesto otro paquete de US$ 2,2 billones para construir y reconstruir infraestructura, expandir la energía libre de carbono, mejorar las oportunidades de colegios comunitarios y brindar ayuda a las ciudades. Si bien hay espacio para los acuerdos, no hay duda de que se llevará a cabo una enorme cantidad de gasto necesario. Tiene una mayoría muy pequeña en ambas cámaras del Congreso, por lo que ha tenido que depender de las órdenes ejecutivas para restaurar la participación de EE.UU. en el Tratado de París sobre el Cambio Climático, abolir la aplicación laxa de su predecesor de las normas ambientales, limitar las restricciones a los inmigrantes indocumentados y los derechos de sus hijos nacidos en el país. También se ha movido en la dirección de restablecer el papel de Estados Unidos en el tratado con Irán para retrasar el desarrollo de armas nucleares de ese país y terminó la participación militar estadounidense en Afganistán.

Se avecinan desafíos difíciles, en particular la intratabilidad de la pandemia, la duradera reforma migratoria y la reducción de la desigualdad de ingresos, pero en resumen, ha tenido unos buenos 100 primeros días de gobierno.

* John Zogby, es analista político y fundador de la encuestadora John Zogby Strategies.