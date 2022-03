Columna de Marcelo Contreras: El ecléctico regreso de Lollapalooza

Son las 21:21 y un tipo grita “ya pos Bombo Fica” mientras Dave Grohl observa en silencio a la multitud, en uno de los escenarios centrales de Lollapalooza Chile 2022 en el parque Bicentenario de Cerrillos, después de dos años sin fiesta musical. Tenuemente se escucha el inconfundible sonido de un teclado Hammond y el líder de Foo Fighters, el número central de este primer día de Lollapalooza, entona la intro de Times like this. El ex baterista de Nirvana se ha transformado en una figura sacerdotal, y el inicio del show en una liturgia que se extiende hasta que la banda irrumpe. El volumen no fue precisamente arrollador, aunque la energía de la banda resultó inmediata.

Los roles quedaron definidos al instante. La atención la captan el líder y el carismático baterista Taylor Hawkins. El resto, entre ellos el histórico guitarrista Pat Smear, dan un poco lo mismo. Con The Pretender, empalmada con el clásico Learn to fly, el público ya estaba en el bolsillo de Foo Fighters, a estas alturas una banda de rock clásico que ejecuta la gran mayoría de los trucos del género, excepto los largos solos.

La antesala de FF fue con el DJ Martin Garrix, que reunió un gran gentío para disfrutar su electrónica pop marcada de grandes hits, aunque al turno de su mejor single, In the name of love, con Bebe Rexha en la voz, el audio se cayó por un segundo. El resto del espectáculo fue impecable con pleno uso de pantalla gigantes y constante pirotecnia. El público más juvenil se desató bailando mientras llegaba la noche.

Martin Garrix se presenta en el escenario Banco de Chile durante la realizaci—n del Festival Lollapalooza Chile 2022 en Santiago, Chile, Marzo 18, 2022. Jonnathan Oyarzun / LollapaloozaCL Martin Garrix performs during the first day of Lollapalooza Chile 2022 at Cerrillos Park in Santiago, Chile, March 18, 2022. Jonnathan Oyarzun / LollapaloozaCL

Por la tarde, el guitarrista de Idles, Mark Bowen, protagonizó uno de los mejores momentos de la jornada. Ataviado con un largo vestido y la melena desgreñada, se lanzó micrófono en mano y sin guitarra hacia la multitud, en tanto la banda seguía tocando implacable a todo volumen. Bowen se arrastró entre el gentío vociferando a ratos. El vestido le quedó por el ombligo surfeando sobre las cabezas. Puro rock and roll, como hace rato no veíamos.

En rigor, hubo al menos otros dos momentos memorables en el debut de la banda de Bristol, uno de los mejores nombres del rock inglés en este milenio. Cuando el show arrancó con varios minutos de retraso porque Marky Ramone seguía embalado con su tributo a Ramones, pegando una canción tras otra como dicta la tradición, el vocalista Joe Talbot gesticuló para armar pogos entre el público, que obedeció de inmediato la sugerencia para lanzarse en círculos, liberando la energía acumulada en estos años de encierro. Había algo de exorcismo en el ambiente.

Idles presentó algunas canciones del excelente cuarto álbum Crawler (2021) como supo lucir a cada uno de sus miembros, que a ratos parecen unos barra brava a punto de asaltar a los seguidores del equipo rival. La música es tensa, atípica, sin melodías, blindada entre guitarras roncas y espasmódicas, un bajo que resuena cortante, sellada con tiempos marchantes y enrevesados en la batería.

Lollapalooza 2022 Foto: Natalia Espina La Tercera

Si Lollapalooza requería una patada para sacudir la modorra pandémica, el show de Idles fue perfecto. Se despidieron en medio de proclamas antifascistas proferidas por Joe Talbot para anunciar Rottweiller. El carisma del cantante resulta cautivante. Canta como si estuviera a punto de estallar, enrabiado, sudoroso, golpeando el pecho con el puño reiteradamente. A la vez, habita en él un vocalista con enlace hacia el soul, el sentimiento y la tragedia.

Los últimos segundos de Rotweiller fueron in crescendo, con la banda ensamblada en pleno ataque sónico, en tanto el baterista Jon Beavis, sin perder compás, se despachó un solo en conjura con el ruido. El público levantó los brazos una y otra vez como devolviendo la energía al grupo en un feedback perfecto. Prometieron volver.

Horas antes, en el inicio del festival, otro solo de batería -un recurso prácticamente en desuso pero que ayer revivió de manera insólita- fue parte del número de The Alive, un juvenil trío engolosinado con el rock alternativo de comienzos de los 90. En paralelo se presentó Delic, una cantante holandesa que además es esposa de Willy Rodríguez de Cultura Profética. Guapísima, desplegó soul y pop ante escaso público.

THE ALIVE se presenta en el escenario VTR durante el primer día de Lollapalooza Chile 2022 en el Parque Bicentenario Cerrillos en Santiago, Chile, 18 de marzo de 2022. FOTO: RAUL BRAVO / LollapaloozaCL THE ALIVE performs in VTR stage during the first day of Lollapalooza Chile 2022 at Bicentenario Cerrillos Park in Santiago, Chile, March 18, 2022. PHOTO: RAUL BRAVO / Lollapalooza

En horario similar fue el debut de Kidd Tetton, una de las figuras más llamativas del urbano chileno. Matías Alonso Díaz, su verdadero nombre, hizo gala de humor ante los requerimientos del público que le exigió quitarse la polera, cosa que hizo avanzado el show que incluyó un generoso cuerpo de baile, la compañía de otro MC, una tonelada de autotune y pistas con la voz de Kid Tettoon, que suele cantar encima, sin que a la audiencia le importe en lo más mínimo.

Hubo alusiones a carabineros -el viejo “el que no salta es paco”- y a los “flaites”, en un puñado de canciones con los lugares comunes del urbano: vivencias en la disco y sesiones amatorias dignas de un guión triple equis. Cada tema fue rematado con ruido de balazos. Kidd Tettoon terminó su número con un mensaje antidrogas que el público celebró como un buen chiste.

KIDD TETOON se presenta en el escenario PERRY'S durante el primer día de Lollapalooza Chile 2022 en el Parque Bicentenario Cerrillos en Santiago, Chile, 18 de marzo de 2022. FOTO: JAVIER VERGARA / LollapaloozaCL KIDD TETOON performs in PERRY'S stage during the first day of Lollapalooza Chile 2022 at Bicentenario Cerrillos Park in Santiago, Chile, March 18, 2022. PHOTO: JAVIER VERGARA / LollapaloozaCL

Avanzó la tarde con Fernando Milagros y su ensamble artístico basado ingeniosamente en la percusión en compañía de tres músicos. A estas alturas, Milagros es un artista identificable de inmediato gracias a su voz y una propuesta que fusiona latinoamérica con una mirada futurista, donde resuena la raíz, el presente y visos del mañana.

En paralelo se presentaba el trío de Liverpool The Wombats, una banda de pop rock con inclinación indie tan simpática como intrascendente. Hicieron varios alcances a lo mucho que les había gustado el pisco sour, en particular al bajista Tord Øverland Knudsen, que presumió haber empinado media decena. De ser así, un milagro que haya tocado.

En uno de los escenarios secundarios se presentó Harry Nach, otro de los guaripolas del urbano chileno, derrochando energía y las infaltables alusiones sexuales disfrazadas de romance propias del género, en tanto el público, con tal de capear el sol, se alineaba a la delgada sombra de un poste. Más tarde, en ese mismo lugar, actuó la drag queen brasileña Pabllo Vittar con un gran número coreográfico, llamaradas, ropa ceñida y muchos centímetros de piel y curvas a la vista, para realzar su música eminentemente bailable y discotequera. A pesar de una gran voz, Vittar se mostró estridente y con serias dificultades para encarrilar unos chirriantes agudos.

HARRY NACH se presenta en el escenario PERRY'S durante el primer día de Lollapalooza Chile 2022 en el Parque Bicentenario Cerrillos en Santiago, Chile, 18 de marzo de 2022. FOTO: MATIAS DE CROIX / LollapaloozaCL HARRY NACH performs in PERRY'S stage during the first day of Lollapalooza Chile 2022 at Bicentenario Cerrillos Park in Santiago, Chile, March 18, 2022. PHOTO: MATIAS DE CROIX / LollapaloozaCL

La ex participante de American Idol, la californiana Remi Wolf, se presentó también en uno de los escenarios más pequeños, el Axe Stage, como una especie de pop star alternativa de gran desplante enhebrando soul y funk con un tono lúdico y chispeante. Luego, en ese mismo espacio, fue el turno de la cantautora y actriz canadiense Alessia Cara, desplegando un pop rock estándar que incluyó algo de actuación. Respondió un supuesto llamado desde un teléfono rojo y le dio algo así como una pataleta.

Terminado el intenso show de Idles, los puertorriqueños Cultura Profética suavizaron el ambiente con reggae sin fisuras. Buenos arreglos, detallitos en la ejecución de un estilo que vuela en velocidad crucero, y un cancionero conocido por el gentío mientras el sol lentamente se ocultaba en dirección de la cordillera de la costa, en esta primera jornada de Lollapalooza después de dos años.