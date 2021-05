Columna de Marcelo Contreras: El romance de Billboard y TikTok

Los premios Billboard nunca han disfrazado cómo se gesta el galardón. La fórmula es sencilla e inapelable. Se lo lleva el artista más vendedor y popular, área donde Billboard es ley gracias a sus rankings. Distinto el caso de los Grammys. Históricamente instalaron la idea de privilegiar la calidad musical cuando, en rigor, premia la cadena completa de trabajo de un artista con una determinada obra. No solo engloba el valor musical sino también su impacto comercial y mediático, involucrando la labor de sellos y representantes, con la consiguiente maquinaria de lobby. Tener un Grammy equivale a un reserva en oro.

La premiación de mañana no será cualquiera. Si bien es difícil que en un corto plazo los Billboard Awards desplacen en relevancia a los gramófonos dorados, asoman algunas grietas que pueden acortar distancias.

Así como Tom Cruise dio un golpe de nocaut a los Golden Globes al devolver sus galardones ante acusaciones de nula diversidad entre los jurados -no hay afroamericanos-, y la socorrida práctica de organizadores seducidos con regalos, The Weeknd llega como máximo aspirante a los premios Billboard tras atacar duramente a los Grammy en noviembre pasado, cuando las nominaciones pasaron inexplicablemente por alto el rotundo éxito de su álbum After Hours (2020).

Mientras The Weeknd podrá tomar revancha del ninguneo Grammy, la aplicación TikTok aparece fuertemente enlazada a los premios Billboard, tras surfear con éxito las acusaciones del ex presidente Trump como amenaza a la seguridad interna. TikTok trabaja en asociación promocional con Billboard porque la publicación comprende perfecto la relevancia de la app en fenómenos virales, como el desatado en octubre con Fleetwood Mac y su clásico Dreams, cuando el estadounidense de origen hispano Nathan Apocada hizo un video en TikTok, que devolvió el hit a los rankings tras 43 años.

Como el 60% de los usuarios tiene entre 16 y 24 años, la canción era una novedad para el grueso del público. Así TikTok asoma como una vía en auge para introducir música de cualquier época a nuevas audiencias. Por lo pronto, estrellas al alza como Megan Thee Stallion y Doja Cat han maximizado el uso de la aplicación promoviendo su música, y así suman nada menos que siete nominaciones a los Billboard.

Por ahora la incidencia de TikTok en los gustos musicales se torna relevante, sumándose con ímpetu a un ecosistema de múltiples plataformas y redes sociales integradas a la industria musical. Los nominados fueron dados a conocer en una transmisión bautizada como The List Live el 29 de abril compartida por YouTube, Facebook y Twitter.

La batalla más curiosa y significativa de la premiación se dará en la categoría Top duo/group donde compiten, entre varios, los veteranos AC/DC y Maroon 5 representando el antiguo concepto de banda versus BTS, el conjunto de laboratorio que reina en el K-pop. Será un gallito entre el viejo y el nuevo orden musical, el pasado y el presente. ¿Vaticinios? El pop es una fuerza juvenil mientras el rock ya cuelga en los museos.