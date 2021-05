Columna de Paula Escobar: La hora de l@s independientes

Desafiando todas las predicciones, y contra viento y marea, los independientes triunfaron y fueron de las grandes sorpresas en la elección de ayer, en que se eligieron a las y los 155 convencionales que escribirán una nueva constitución. Resultaron como primera fuerza, con 48 (hasta esta hora) independientes, a los que hay que sumar a quienes van dentro de listas de partidos, pero también lo son. Porque tal como se dijo tantas veces, las personas querían -quisieron- delegar la responsabilidad histórica de una nueva Constitución en mujeres y hombres distintos a los que habitualmente los representan en los espacios de poder, y es así como castigaron fuertemente a los partidos tradicionales en esta elección. Grupos como Independientes no Neutrales -que obtuvieron, hasta el cierre, el extraordinario resultado de 11 constituyentes- lo dijeron desde el inicio: era importante que hubiera candidaturas de personas que oxigenaran la política, que la hicieran más amplia y ancha en su capacidad de representación, para poder encauzar realmente la necesidad de cambios que pedía el Chile post estallido. Y esto, que fue leído como una pelea con la política tradicional era, sin embargo, estratégico. Era importante preocuparse y trabajar -como hicieron ellos y otros grupos de independientes- para que las personas encontraran otras voces y rostros posibles en los cuales depositar su necesidad de representación. La variedad y la amplitud de vidas, orígenes, regiones, estilos de vida, trabajos, edades, de los y las electas, refleja que esa mirada era certera. Si sus nombres no hubieran estado en la papeleta, habría parecido una elección como las de siempre, con los códigos de siempre. Esta elección mostró que las personas sin partidos pueden ser atractivas y competitivas electoralmente.

Otro mito que se desvaneció fue el de la paridad. Hasta los datos al cierre de esta edición, no sucedió lo que algunos vaticinaron o temieron, que fruto de la discriminación positiva iba a llenarse de mujeres con poca votación y “arrastradas” por los hombres más votados de su lista. La realidad es que una vez que los partidos y listas se tomaron en serio la paridad, llevaron candidatas competitivas, y ellas obtuvieron mucha votación por sí mismas, no al alero de nadie. No se descarta, incluso, que finalmente haya hombres “arrastrados”.

Por último, la diversidad de fuerzas de la convención, en que nadie tiene el famoso tercio de 51 escaños, -convertido en fetiche de que quien lo obtuviera podría dominarla-, hace que sea imprescindible lograr el diálogo entre quienes son hoy sus miembros. La composición amplia y diversa, con posturas muy distintas, hará que el diálogo sea un imperativo para salir del juego de suma cero en que está sumida la política hoy. Escuchar y abrirse a escuchar a los que piensan distinto es el único método que impedirá que se paralicen los debates y se anulen los resultados.

Encontrar un lenguaje para comunicarse y debatir, que sea republicano, respetuoso, con consideración por el otro, es esencial. Quienes vienen del mundo independiente deben oxigenar también aquel debate y lenguaje, cansado y gastado. De seguro constituyentes como Benito Baranda y Patricia Politizar, entre otros, serán muy relevantes en crear ambientes de confianza, escucha y deliberación democrática, pues han sido testimonio de ello durante su vida.

Revelador, en este sentido, es el mal resultado de la diputada Pamela Jiles, quien insultó no solo al Presidente, sino que violó una ley electoral y una tradición republicana, al hacer proselitismo cuando fue a votar este fin de semana. Una elección que resultó impecable y sin sobresaltos, y que solo se vio manchada por ese episodio. Sus habituales garabatos y transgresiones a la vida republicana, que antes le dieron un destacado lugar en encuestas redes sociales, no se tradujeron en votos.