Columna de Ricardo Abuauad: Entender los campamentos

¿Se imagina a su médico resolviendo su problema de salud sin antes comprenderlo bien? ¿Podría recetar medicamentos o proponer tratamientos sin antes saber exactamente qué le pasa, qué tan avanzada está su condición, qué particularidades tiene? Nuestras ciudades están enfermas: 552 mil familias necesitan con urgencia una vivienda, y el Catastro de Campamentos 2024 indica un aumento del 31% con respecto a 2022. Pero, ¿qué sabemos en realidad de esos campamentos? Un estudio de Techo y Déficit Cero publicado la semana pasada aporta datos claves.

¿Qué nos dice esta información reciente? Que los patrones difieren, que no son todos iguales, y que ninguna solución podrá tener éxito sin entender esto bien. Veamos.

Los “Pequeños Inactivos” (27% del total) son más pequeños y antiguos, con 42 familias en promedio, pero son sobre el 80% en la región del Maule. Están principalmente en el centro y sur, son poco organizados, la mayoría no tiene directiva, y están compuestos casi en su totalidad por chilenos. Tienen bajo nivel de avance en su solución habitacional, su localización los vuelve más expuestos a riesgo, y tienen poco equipamiento.

Los “Grandes Migrantes” son populosos (casi 100 familias), más nuevos y densos. La mayoría de sus miembros son migrantes (casi el 80%, con predominio de haitianos y venezolanos). Representan el 14,5% del total. La baja calidad de materiales de construcción explica que estén más expuestos a incendios. Están mayoritariamente en la región Metropolitana y en el norte.

Los “Macrocampamentos” (16,2% del total) son conjuntos de más de 500 hogares y la mayoría se ubica en la zona norte. Son recientes, densos, pero tienen mejor equipamiento. El 50% de los hogares tiene un jefe de familia migrante (en el caso de Antofagasta es el 87%), mayoritariamente peruanos, bolivianos y colombianos. Sus viviendas son más precarias. Los “Estratégicos” están compuestos en más del 90% por hogares chilenos, y se caracterizan por su organización y equipamiento. Tienen buen acceso a servicios, y alto avance en la solución habitacional. Casi todos tienen directiva. Son 338 campamentos, con el 29,7% del total y se encuentran en Valparaíso, Biobío y la Metropolitana. Los “Periféricos” se encuentran lejos de los nodos de servicio de las ciudades, con 44 familias en promedio cada uno, compuestos mayoritariamente por chilenos. En general sus viviendas tienen mejores materiales.

Comprender todo esto es clave: no hay tratamientos únicos ni aproximaciones tipo one size fits all, porque el “paciente” es estructuralmente diferente. Los campamentos son heterogéneos, diversos, y en rápida evolución (en 2011 el 1% de la jefatura de hogares era extranjera, hoy el 34%). Así es que este estudio es un elemento clave para iluminar el difícil camino por delante. El ministro Montes acaba de decir que alcanzar las metas propuestas “depende también de cómo todos, desde nuestros respectivos ámbitos, contribuimos con ellas”. Techo y Déficit Cero acaban de hacer un aporte importante.

Por Ricardo Abuauad, decano Campus Creativo UNAB y profesor UC