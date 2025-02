Columna de Yanina Welp: El momento Milei

Javier Milei llegó a la Presidencia de Argentina aupado por el voto en contra del kirchnerismo corrupto, la inflación disparada y un Estado percibido como elefantiásico e ineficiente. Construyó su autoridad en base a su carácter de outsider (no es de la “casta”), su perfil de economista (“sabe”) y su estilo visceral ( escenificando la “bronca” acumulada). Ahora, ¿qué pasaría si se descubre que Milei también es corrupto? ¿Y si no sabe nada? ¿Y si en lugar de venir a recuperar la grandeza perdida (¿existió alguna vez?), no es más que un empleado de Elon Musk y otros multimillonarios tech?

Los detalles del escándalo de la criptomoneda $Libra son muy conocidos. El viernes 14 de febrero en la noche, la grieta en los medios era ¿ignorante o estafador? Cualquier respuesta lo dejaba mal parado. El domingo 16, estalló otro escándalo por la difusión de un video no editado en que el asesor presidencial Santiago Caputo cortaba el diálogo con un periodista del canal TN en la parte en que Milei defendía su actuación como un acto privado, pero también que la estrategia de defensa la prepararía el ministro de Justicia. En los días siguientes seguirían saltando denuncias (e incoherencias). Muchas apuntaban a Karina Milei como receptora de coimas, todo aderezado por personajes muy frikis afectados por la estafa. El jueves 20, Milei se fue a Estados Unidos con Karina, su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo (exministro de Mauricio Macri), y el vocero presidencial Manuel Adorni. ¿Fin del escándalo o fin del “momento Milei”?

El análisis tiene tres patas: judicial, político-institucional y popular. En lo judicial, se abrió una causa en Argentina -por estafa, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública- y se prevén otras en Estados Unidos. Pero los tiempos de la justicia, en el mejor de los casos, son lentos y es difícil imaginar que cualquier resolución vaya a afectar al Presidente en lo inmediato. Sobre las reacciones político-institucionales, Milei ha dado orden de que se abra una investigación a la Oficina Anticorrupción, que depende de Presidencia (juez y parte, sin palabras), mientras no se reunieron los votos para abrir una comisión investigadora en el Congreso. La ciencia política muestra que los juicios políticos -frecuentes en la región- proceden más condicionados por los cálculos estratégicos de la oposición que por las dimensiones morales del escándalo. En un sistema político en erosión como el argentino, el momento es de cálculo individual (con radicales y republicanos golpeando a las puertas de La Libertad Avanza) y disputas de poder intrapartido (dentro del peronismo). No se ve en el horizonte ninguna estrategia partidaria ni alternativa de gobierno en la oposición.

Por último, el apoyo popular: Milei sale golpeado, pero resbalón no es caída. Pérdida de autoridad, pero en circuitos muy limitados. El público demuestra atención selectiva en un escenario crítico en que la inflación sigue su ruta de desaceleración y se han observado mejoras en algunos indicadores. La economía dirá cuánto dura el momento Milei.

Por Yanina Welp, Geneva Graduate Institute, Red de Politólogas