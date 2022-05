SEÑOR DIRECTOR:

Recientemente el Presidente señaló que la condonación del CAE será gradual, comenzando por aquellos beneficiarios del crédito estudiantil que se encuentren al día. Si bien es positiva la focalización y el incentivo para el pago comprometido, la solución planteada no solo sigue siendo altamente regresiva, sino que da cuenta de un diagnóstico equivocado respecto al crédito.

De los 669.000 deudores CAE que actualmente se encuentran en etapa de pago, un 54% está al día y un 46% en mora. La situación financiera de cada beneficiario respecto al crédito se encuentra principalmente marcada por la condición de egreso o deserción de la educación terciaria. Mientras el 62,6% de los egresados se encuentra al día, en los desertores esta proporción es apenas un 24,3%. Así, de 10 deudores que recibirían la condonación señalada por el Presidente, 9 serían egresados y 1 desertor. A todas luces un beneficio regresivo.

Quienes egresaron y están al día no constituyen un problema de política pública tan relevante como el que significa el crédito para quienes no terminaron sus estudios o no pueden pagar. Una mejor alternativa consiste en incentivar el pago del crédito prolongando el periodo de gracia y estableciendo un plazo máximo, tras el cual la deuda se extinga, con una tasa de interés y valor de la cuota variable según el ingreso. Ayudar a los que hoy tienen mayor capacidad de pago, no parece el camino correcto.

Juan José Obach

Director Ejecutivo Horizontal

Alfonso España

Investigador Horizontal