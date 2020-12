SEÑOR DIRECTOR

Hay muchos nostálgicos de la época de los grandes consensos que sirvieron de marco institucional para que millones de chilenos lograran un bienestar sin precedentes.

Es cierto que dicha época evoca verdaderos “tiempos mejores” en comparación con la dura actualidad, pero no es cierto que hoy no existan consensos. Basta ver las contundentes votaciones de los proyectos de retiro de fondos de pensión para advertir que si muchos recurren a la nostalgia es porque preferían los contenidos de los grandes acuerdos por sobre estos acuerdos en sí. A ellos no les queda más remedio que dar la batalla de las ideas para lograr que estas vuelvan a ser tenidas por buenas.

Como dijo un pensador alemán: “el consenso genera poder, pero el poder también genera consenso”.

Juan L. Lagos

Fundación para el Progreso