Defensores con pies de barro

El Grifo es una figura mitológica encargada de defender tesoros de ladrones inescrupulosos. Con respecto a los retiros previsionales, el gobierno de turno se ha convertido en el Grifo que defiende los ahorros para la vejez de los parlamentarios ávidos de popularidad.

El problema es que el Grifo que nos tocó con el nuevo gobierno es uno que tiene los pies de barro. Esta coalición ha usado y abusado del sistema de pensiones para extraer beneficios electorales. Y ahora, después de su éxito en las elecciones, intenta evitar que otros lo hagan.

Conocido es que el Presidente Boric aprobó no uno, ni dos, sino cuatro retiros previsionales durante la campaña que lo llevó a la presidencia. Después del tercer retiro se convirtió en un Grifo que iba a defender los ahorros de nuestra vejez: “No aprobaré más retiros”. Esta convicción le duró menos de tres meses.

Cuando el gobierno del expresidente Piñera quiso hacer que los retiros solo fueran efectuados por aquellos más necesitados, la actual ministra Camila Vallejos dijo que no querían letra chica. Cuando se rechazó el cuarto retiro la hoy ministra lo llamó “un día tristísimo”. La distancia temporal entre ese rechazo y la propuesta actual, al que el gobierno del Presidente Boric se opone, es de solo cuatro meses. La distancia política es de una elección presidencial.

Giorgio Jackson ha hecho uso electoral de las pensiones desde antes que el Presidente Boric. Jackson estuvo durante años prometiendo doblar las pensiones sin aumentar las cotizaciones. “Con la misma plata” se llamaba su campaña. La aritmética nos dice que la misma plata financia las mismas pensiones, pero eso no detuvo al entonces diputado de hacer campaña prometiendo lo imposible.

Finalmente tenemos al actual ministro de economía Nicolás Grau. En el 2015, Grau se sumó al llamado del movimiento NO+AFP de cambios masivos al Fondo E. “Yo ya estoy en el fondo E, aquí espero al resto” dijo en ese entonces. ¿La idea detrás de estos cambios masivos? Obligar a las AFPs a liquidar posiciones y hacer que perdieran plata por el encaje. ¿El problema? Por cada $1 que pierden las administradoras, los afiliados pierden $100. Al ser consultado por esta irresponsable recomendación, Grau dice: “Era una demostración de fuerza. Si no resulta, las personas vuelven al Fondo A y no cambia nada”. Esto es falso. Al vender activos, se realiza la pérdida y no se puede recuperar volviendo atrás. En la práctica, esta “recomendación” del actual ministro le costó a nuestros actuales y futuros pensionados cientos de millones de dólares.

El actual gobierno tomó su rol de Grifo protector de nuestros ahorros para la vejez y se opuso a un nuevo retiro. Sin embargo, rápidamente abandonó este rol y presentó su propia propuesta de retiro para evitar una derrota política. El gobierno debe haber pensado: si nosotros usamos y abusamos de las pensiones con fines electorales, ¿qué evitará que los actuales parlamentarios lo hagan? Al final del día, es natural pensar que el resto actúa bajo las mismas motivaciones que nosotros.

Al momento de votar los retiros, sorprendentemente, 83 parlamentarios lo hicieron en contra. Estos parlamentarios, a diferencia de los actuales miembros del gobierno, votaron a favor del bienestar de Chile y en contra de usar el sistema previsional para obtener réditos políticos.

Economista