Al final del día, el debate sobre las desprolijidades de la directora de la Dipres en su presentación ante el Congreso, tuvieron una derivada benigna para el gobierno. La anécdota de los errores logró atenuar, por un breve lapso, el problema de fondo que hoy exhibe la situación fiscal del país; un cuadro que se arrastra por varias administraciones, pero que, en este periodo, se ha visto consistentemente agravado. Desde que está vigente la Regla de Balance Estructural, es la primera vez que Chile debe ajustar por segundo año consecutivo las metas contraídas. En 2024, el déficit fiscal proyectado por la autoridad había sido de -1,9, pero el resultado fue de -3,3. Para el año en curso, la estimación inicial de Hacienda sobre la magnitud del déficit estructural era de -1,1, y ya tuvo que ser corregida a un -1,6, aunque no pocos apuestan a una cifra incluso cercana al -2.

Por desgracia para el país, las causas de esta realidad no son los desaciertos en la presentación de los datos por parte de la directora de Presupuestos. El tema es mucho más de fondo y compromete la seriedad y la responsabilidad política del actual gobierno: los ingresos fiscales llevan dos años siendo sobreestimados por la autoridad, obligando luego a sincerar las cifras y a tener que hacer los ajustes presupuestarios buscando aminorar el impacto de proyecciones poco realistas. Para dimensionar lo que ha estado ocurriendo con la Dipres, fue con estas autoridades que la magnitud del error en la sobreestimación de ingresos fiscales llegó casi al 2% del PIB.

Las consecuencias de este escenario son las obvias: ajustes sucesivos en los compromisos de reducción del gasto público, y reconocimiento de que el cumplimiento de la regla de balance estructural tendrá que quedar para la próxima administración. Es realista, pero vuelve a sacar el foco de lo sustantivo: desde hace más de una década, el país se fue acostumbrando a gastar más de lo que permitían sus ingresos estructurales. Se recurrió entonces al endeudamiento público y a las alzas de tributos, como si ambos fueran una caja sin fondo y no tuvieran un impacto en la capacidad de ahorro, inversión y crecimiento del país. Se ha insistido en que nuestro nivel de deuda es todavía razonable (42,3%); sin embargo, el problema aquí no es la cifra en sí misma, sino su evolución en el tiempo: hace 18 años la deuda era apenas de un 3,9%.

En fin, hoy no tenemos más alternativa que invertir las leyes de la lógica: modificar la meta para ajustarla a los gastos, no ajustar los gastos al cumplimiento de la meta. Este es el tipo de lógica que ha impuesto un sistema político cada día más fragmentado e irresponsable, que busca financiar prestaciones haciendo reformas que han causado un importante daño a nuestra capacidad de crecer. “Las pymes políticas están matando a Chile”, ha dicho en estos días el ex Presidente Frei. Ahí está precisamente una de las claves: el déficit estructural financiero es y ha sido un resultado inevitable del déficit estructural político.

Por Max Colodro, filósofo y analista político