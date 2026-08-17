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    Desempleo: un tema incómodo pero urgente

    Lucas PalaciosPor 
    Lucas Palacios
    Santiago, 30 de Marzo 2023. El desempleo vuelve a subir y llega a su nivel mas alto desde septiembre de 2021. La tasa de desempleo llega a 8,4%, su mayor nivel desde septiembre de 2021. Marcelo Hernandez/Aton Chile MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    No podemos seguir postergando qué hacer con la falta de empleo. El desempleo tiene impactos económicos relevantes, pero también representa un problema social y humano que se extiende por todas las regiones de Chile. Más aún: representa un problema de dignidad, ya que los afectados no encuentran la posibilidad de aportar, sacar adelante a sus familias, ni ser parte del desarrollo de su país. De alguna forma, se sienten excluidos.

    El 9,4% de desempleo es mucho más que un registro en un informe: son más de 950.000 personas cesantes o que buscan empleo por primera vez, sin éxito. Afecta a familias que no puede financiar una operación o un crédito hipotecario; a jóvenes que no logran iniciar su camino laboral; a madres y padres que no encuentran cómo llegar a fin de mes. Cuando falta el empleo, se resiente la economía, pero más doloroso aún, se pierde la esperanza y la posibilidad de construir proyectos de vida.

    Por esto, promover el trabajo formal puede y debe transformarse en un propósito que una a Chile. No se trata de un problema de “otros”, sino de todos. Y desde esa convicción nace la Cruzada X el Empleo, impulsada por CPC, Inacap y Empresas x Chile, una causa que busca convocar y sumar voluntades para alcanzar una meta concreta: 20 mil nuevos puestos de trabajo en seis meses.

    Queremos que esta sea una iniciativa de muchos. Debe ser una convocatoria para todo Chile, en la cual participen las empresas grandes, medianas y pequeñas, en todas las regiones y sectores productivos y de servicios. Pero que nadie se confunda: esto no es “buenismo laboral” ni de pedir favores a empresas que, muchas veces, también están enfrentando períodos difíciles. Se trata de una estrategia para facilitar el nexo entre las personas que buscan empleo y las empresas que requieren contratar, disminuyendo los costos de transacción de las búsquedas y facilitando el acceso a información.

    La estrategia incluye una plataforma gratuita y de libre acceso que funciona con inteligencia artificial www.empleaxchile.cl y cuenta con herramientas para quienes buscan trabajo: coach laboral, herramientas para depurar currículos o cartas de presentación, entrenador para enfrentar entrevistas, entre otros. Por el lado de las empresas: un sistema de búsqueda avanzada en base a filtros (ubicación territorial de postulantes, experiencia, pretensiones de renta, etc.), además de un chatbot laboral, el cual apoya a empleadores a definir los perfiles de búsqueda en base a una conversación natural.

    En efecto, aun en condiciones de poco dinamismo laboral, hay decenas de miles de empresas que buscan diversos perfiles laborales, con diversas experiencias, en todas las regiones de Chile. Esto lo podemos constatar con el uso que ya ha tenido la plataforma, en donde se han inscrito más de 17.000 empresas, generando más de 9.000 contrataciones efectivas en los últimos 12 meses. Además, actualmente contamos con 10.000 vacantes activas. Es decir, el sistema funciona.

    La meta es de 20 mil nuevos puestos de trabajo, pero el desafío es mucho mayor: promover y facilitar que Chile vuelva a tener la oportunidad de construir futuro. Esta cruzada necesita llegar a todo Chile y, para lograrlo, necesitamos que las empresas se atrevan, den un paso adelante, que sepan que hay herramientas a su disposición. De esta manera, no solo saldrá beneficiada la empresa, sino que también esa persona que busca una oportunidad y que no ha podido encontrarla.

    Por Lucas Palacios Covarrubias, rector de Inacap

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