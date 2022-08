Detención de Llaitul

SEÑOR DIRECTOR:

Está tan exacerbado el ambiente político, que hasta la detención de Héctor Lllaitul por parte de la PDI ha dejado comentarios ideologizados: unos dicen que favorece al Apruebo y otros que favorece al Rechazo, pero la verdad es que favorece a la ciudadanía que quiere vivir en paz.

Además, otros por desconocimiento refieren a que Llaitul estaba prófugo, y con ello solapadamente criticaban su no detención; pero por ignorancia o por maldad no saben la verdad, y ella no es otra que los detectives sin una orden no pueden detener a persona alguna, salvo por flagrancia.

Otros hablan de oportunidad; la Fiscalía cuando corresponde y contando con pruebas, solicita a un juez la orden de detención, y luego de que ella es recibida por la PDI, la institución busca la mejor ocasión para que se cumpla, y el mejor ejemplo es la detención de Héctor Llaitul. Ahora lo que sigue es tema de la justicia y de los antecedentes que aporten la Fiscalía, los querellantes particulares, y por cierto el gobierno como querellante principal.

Alberto Contreras Silva