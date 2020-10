El 10% y pensiones de alimentos

SEÑOR DIRECTOR

Ya pasaron cinco semanas desde que los ministerios de Justicia y de la Mujer convocaron a una mesa de trabajo para abordar estos temas. Como sociedad civil queremos respuestas.

Los tribunales se equivocan en los oficios de retención, no logran notificar a los deudores y no están emitiendo órdenes de pago. Por su parte, las AFP no están pagando a los acreedores en plazos prudentes. Dentro de este caos, los deudores están aprovechando esta situación para no pagar las pensiones que se han devengado durante este tiempo.

Hoy los NNA no están recibiendo sus pensiones de alimentos, un derecho fundamental para su pleno desarrollo, teniendo los cuidadores que sufrir una sobrecarga económica y emocional.

¿Hasta cuándo seguimos esperando que el Estado responda de acuerdo a la realidad país?

Javiera Fuller Uribe

Movimiento Deuda Pensión de Alimentos