El colapso en Afganistán

Por Ian Bremmer, presidente de Eurasia Group y GZero Media

La decisión de retirarse no tiene la culpa. Esto fue un fracaso de ejecución más que de estrategia. La presencia de Estados Unidos era cada vez más insostenible: Estados Unidos ya había retirado un número significativo de tropas, los talibanes estaban ganando territorio rápidamente y ya pocos estadounidenses se preocupaban. Joe Biden heredó un proceso de paz roto y la perspectiva de un nuevo conflicto, con unos talibanes fortalecidos, si incumplía los compromisos de Trump. Continuar la lucha habría requerido una oleada militar que nadie en el gabinete de Biden, y menos el presidente, estaba dispuesto a apoyar. La retirada era la mejor entre sólo malas opciones. El Presidente Biden tiene fuertes convicciones al respecto, que se expresaron en su discurso a la nación el lunes.

Lo que fue sorprendente -y francamente impactante, dada la pericia y la experiencia del equipo de seguridad nacional y política exterior que Biden ha reunido- fue la absoluta incompetencia de la ejecución. Hubo cuatro fallas principales:

1. Falla militar y de inteligencia.

Las agencias de inteligencia estadounidenses pensaron que Kabul podría mantener a raya a los talibanes durante dos a tres años. Una vez que la ofensiva de los talibanes se aceleró, la evaluación de inteligencia se redujo a dos a tres días. Dos hechos aquí son realmente asombrosos: 1) Estados Unidos pasó 20 años y gastó US$ 88 mil millones entrenando a una fuerza afgana que se negó a luchar, y 2) después de 20 años de entrenar personalmente a los afganos, Estados Unidos todavía no entendía (o no quiere entender) sus verdaderas capacidades y voluntad de lucha.

2. Falla de coordinación.

Estados Unidos luchó junto a sus aliados durante dos décadas, pero cuando llegó el momento de desconectarse, Biden lo hizo solo, tanto en términos de la revisión de políticas, la decisión, el anuncio, la ejecución y las consecuencias (incluida la evacuación de ciudadanos, la aceptación de refugiados, la prestación de apoyo humanitario, etc.). Los aliados estadounidenses esperaban una actitud estadounidense diferente hacia sus amigos, luego de cuatro años de “Estados Unidos primero” de Trump. Además de los aliados, Estados Unidos también dejó pasar la oportunidad de comprometerse con China. Ninguno de los dos países quería que Afganistán colapsara en un Estado fallido o que una vez más exportara el terrorismo internacional. Había espacio para la diplomacia creativa en una de las pocas áreas en las que los chinos y los estadounidenses están de acuerdo, pero la oportunidad se desperdició.

3. Fracaso de la planificación.

Obtener la inteligencia y la coordinación incorrectas no tenía por qué significar un desastre si la administración de Biden hubiera planeado de manera efectiva escenarios alternativos, pero según todo lo que sabemos, la administración no lo hizo. Estados Unidos tuvo que transportar tropas desde el continente para ayudar en la evacuación, enviando 3.500 más de los que se habían retirado en primer lugar. El aeropuerto de Kabul estaba invadido por civiles afganos desesperados; un avión de transporte estadounidense fue evacuado con miles de afganos corriendo a su lado, y tres polizones cayeron y murieron después de que el avión despegó. La planificación para brindar seguridad a miles de afganos que habían ayudado a las fuerzas estadounidenses era inexistente, y muchos se quedarán atrás.

4. Falla de comunicaciones.

Al vender la retirada, Biden aseguró hace semanas a los estadounidenses que era “muy poco probable” que los talibanes “invadieran todo y fueran dueños de todo el país”. Insistió en que “no habrá ninguna circunstancia en la que veas a gente ser sacada del techo” de la embajada de Estados Unidos. El secretario de Estado Antony Blinken dijo: “Nos quedamos, la embajada se queda, nuestros programas se quedan. Si hay un deterioro significativo en la seguridad, no creo que sea algo que suceda de viernes a lunes”. Cuando estas predicciones se deshicieron en tiempo real, la administración giró para insistir en que “hemos tenido éxito” en Afganistán. Lo que debería haber sido una decisión difícil, pero necesaria, se convirtió en una debacle, lo que abrió a Biden a las acusaciones de los opositores políticos de que él es personalmente responsable de la guerra fallida: un cargo ridículo por una falla de 20 años y US$ 2 billones, pero que ahora recae en él parcialmente.

Los próximos días serán cruciales. El gobierno de Kabul ha caído y el ahora expresidente Ashraf Ghani ha huido del país al exilio, pero muchos estadounidenses y extranjeros todavía están atrapados en la capital, con miles de soldados estadounidenses en camino para ayudar a evacuarlos. ¿Intentarán los talibanes secuestrar o matar a los estadounidenses cuando se vayan? ¿Llevará el caos a accidentes y muertes de periodistas, trabajadores humanitarios, diplomáticos o soldados estadounidenses? La Casa Blanca está contemplando una serie de “peores escenarios” que recuerdan la crisis de rehenes de Teherán en 1979 y el fallido rescate de rehenes de Irán en 1980. Sabremos en poco tiempo si Kabul 2021 se agregará a la lista.

Incluso si Biden evita una mayor catástrofe, la óptica de las próximas semanas será asombrosamente mala. Los talibanes disfrutarán del golpe propagandístico de izar su bandera sobre Kabul, incluida la antigua embajada estadounidense, en el 20 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Miles de millones de dólares de material militar abandonado por los estadounidenses desfilarán por la capital. Las fuerzas talibanas establecerán su dominio con atrocidades, especialmente contra mujeres y niñas. Es poco probable que los medios estadounidenses lo dejen pasar, especialmente si, como es probable, algunos están atrapados en él. El Congreso celebrará audiencias e interrogará a altos funcionarios de la administración sobre lo sucedido.

Afganistán volverá a ser un refugio seguro para el terrorismo internacional, ya sea porque los talibanes dan la bienvenida directamente a los grupos extremistas o, más probablemente, porque no podrán controlar su territorio. Las zonas de conflicto son imanes para los yihadistas de todo el mundo, como lo demostraron Afganistán en la década de 1980, Bosnia en la década de 1990, Irak en la década de 2000 y Siria en la década de 2010. La ola de terrorismo del Estado Islámico en Europa fue posible gracias a la capacidad de la organización para reclutar extremistas de todo el mundo, entrenarlos en Siria e Irak y enviarlos de regreso a sus países de origen. La capacidad estadounidense para monitorear y atacar a grupos terroristas en Afganistán será limitada, dada la ausencia de inteligencia sobre el terreno y las limitaciones de la capacidad militar regional. Las “incógnitas conocidas” sobre Afganistán se dispararán en los próximos años. Eso por sí solo es una mala noticia para Estados Unidos.