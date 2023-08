SEÑOR DIRECTOR:

Ante los graves casos de corrupción conocidos, cobra particular relevancia la pulcritud del relato de los hechos que se someten a la opinión pública.

Por eso, llama la atención el evidente error en las declaraciones del fiscal Eugenio Campos en el programa Estado Nacional, al señalar que “hasta antes de 2021, los subtítulos (st.) 24 y 33 se sujetaban a los controles del artículo 23 de la Ley de Presupuestos [...] Esa parte de controles, a partir de 2021, está en ausencia o con una determinada opacidad respecto del subtítulo 33″.

El fiscal destaca el valor del artículo 23, que nos tocó introducir por vez primera en la Ley de Presupuestos 2021 (aprobada en 2020), y que se ha mantenido. Este artículo obliga la concursabilidad de las transferencias corrientes (correspondientes al st. 24), mejorando el control y transparencia.

Sin embargo, el fiscal comete un doble error. Primero, antes de 2021 no existía el citado artículo 23, por lo que los st. 24 y 33 no pueden haberse sujetado a algo que no existía. Segundo, desde su introducción, el artículo 23 remitió a las reglas de control exclusivamente al st. 24 (transferencias corrientes) y no a las transferencias de capital (st. 33), que tienen su propia regulación y concursabilidad. Y dado que el artículo 23 se ha replicado, malamente puede ser causa de relajamiento de controles, ni facilitar hechos de corrupción, máxime respecto a partidas que nunca ha regulado, como son aquellas del st. 33.

Como hemos señalado, personas inescrupulosas se saltaron las reglas, traspasando recursos que, correspondiendo de facto a gastos corrientes (st. 24), se registraron como gasto de inversión (st. 33), eludiendo el sentido de la norma general de concursabilidad para transferencias corrientes.

Estamos seguros que el fiscal sabrá enmendar públicamente su error.

Ignacio Briones

Exministro de Hacienda

Matías Acevedo

Exdirector de Presupuestos

Cristina Torres

Exdirectora de Presupuestos