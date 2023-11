El funcionario y la función pública

SEÑOR DIRECTOR:

En momentos en que tanto la función pública como aquellos que ejercen el servicio público han sido profundamente cuestionados, las instituciones deben fortalecerse dando cuenta de sus quehaceres a la ciudadanía; persiguiendo las responsabilidades correspondientes por acciones u omisiones; y, seleccionando adecuadamente al funcionario público, el cual debe enfocar su quehacer en la calidad de servicio.

Así, entonces, se celebra que la propuesta de nueva Constitución que se someterá a plebiscito en diciembre próximo señale la existencia de un régimen general de la función y empleo público que “comprenderán un sistema de selección pública, de acceso libre, competitivo, inclusivo, no discriminatorio, transparente, imparcial y ágil, que privilegie el mérito e idoneidad de los postulantes, observando criterios objetivos y predeterminados”.

El funcionario público tiene una particular responsabilidad , toda vez que su forma de actuar correcta y diligente no solo prestigia la labor para la cual está nombrado y las acciones de su dependencia pública, sino que con ello refuerza la institucionalidad democrática. He ahí la importancia de seleccionar correctamente a quienes tienen el honor de servir a la ciudadanía desde la función pública.

Daniel Burgos Bravo