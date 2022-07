El gobierno también tiene miedo

SEÑOR DIRECTOR:

Esta semana se realizaron reuniones en la Región de Los Ríos encabezadas por el subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Manuel Monsalve. Como Multigremial del Sur participamos con otras asociaciones gremiales productivas de la región y víctimas de los hechos de violencia. El objetivo del encuentro era (de acuerdo a lo que nos señaló la autoridad) escucharnos, para ayudar al gobierno a vislumbrar las maneras de mejorar las condiciones de seguridad, ante el aumento considerable de los hechos de la denominada “violencia rural”, lo que resulta algo paradójico, ya que en principio debería ser la Subsecretaría, supuestamente experta en estos temas, la que debería tenerlo claro.

En definitiva, se anunciaron algunas medidas para mejorar puntos de control, reforzar la seguridad en la ruta 5, hacer más eficiente la persecución penal y algunos mecanismos de resarcimiento a las víctimas. Todas medidas reactivas, de dudosa implementación y efectividad, sobre todo si consideramos que son tardías y que las fuentes de inteligencia del gobierno han sido insuficientes para prevenir y evitar los hechos de violencia, que el gobierno se empeña en seguir denominando hechos de “violencia rural” y no terrorismo.

Esperamos que, además de las medidas anunciadas, se vea un cambio real en la actitud de las autoridades regionales y del gobierno respecto a este tipo de hechos, porque ya es tarde para seguir actuando dubitativamente. Lo primero que se debe implementar, y que no implica más recursos (es gratis), es no recibir personas imputadas por delitos de usurpación en la Delegación Presidencial Regional; también es gratis respaldar a Carabineros cuando tiene que actuar en flagrancia, es más efectivo que no hacerlo, lo mismo cuando se respalda a la PDI o al Ministerio Público, cuando deben llevar adelante investigaciones de calidad y perseguir responsabilidades criminales de grupos organizados.

Otra medida es llamar las cosas por su nombre, porque la “violencia rural” no existe, es una forma disfrazada de decir terrorismo, palabra a la que el gobierno le tiene miedo, el cual estos grupos de crimen organizado buscan y que claramente consiguen.

Es deber del gobierno resguardar el Estado de Derecho. Reiteramos la necesidad de actuar de forma decidida, sin señales equívocas y dobles lecturas; estamos disponibles para un trabajo coordinado que ponga fin al terrorismo en nuestras regiones, antes de que sea aún más tarde.

Juan Cristóbal Grunwald

Asesor legal Multigremial del Sur