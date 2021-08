El impacto en la minería de un royalty ad valorem

Por Juan Ignacio Guzmán, académico UC y UChile, gerente general GEM

La Comisión de Minería del Senado anunció que esta semana iniciará la votación del proyecto de royalty, el que previamente fue aprobado en la Cámara de Diputados considerando una modalidad ad valorem, es decir, tributando sobre las ventas brutas.

En GEM (Gestión y Economía Minera) presentamos recientemente el estudio “Contribución Social de la Industria del Cobre en Chile e Impacto Esperado de la Introducción de un Royalty Ad Valorem”. Se trata de cuatro reportes que constituyen un desarrollo crítico y económicamente racional respecto de la industria del cobre en Chile, su contribución económica al país en el periodo 1990-2020, así como el impacto que pudiera tener la aprobación del proyecto que se está discutiendo en el Congreso.

Este estudio evalúa cómo la introducción de un royalty ad valorem genera distorsiones en las decisiones de las mineras afectadas. En particular, la producción minera se reduce en el tiempo con respecto al caso en el cual no existe un royalty de esta naturaleza. Es posible demostrar también que la caída en producción con la introducción de un royalty ad valorem irá creciendo en el tiempo con respecto al caso en el que dicho royalty no aplica. Por su parte, aunque la menor producción podría implicar una extensión en la vida útil de las operaciones mineras, el cambio en las leyes de corte con objeto de las utilidades en el corto plazo, redundará en que finalmente la vida útil de la mina se reduzca.

Para maximizar el bienestar social, un royalty ad valorem debiese ponderar, por un lado, la mayor captura y contribución social que espera recibir el Estado en el corto plazo, con la menor recaudación y contribución social que se producirá en el mediano y largo plazo producto del impacto mismo del royalty sobre la industria. Dado lo anterior, si la función objetivo es maximizar el bienestar social, para que exista un royalty óptimo mayor a 0%, lo ganado en el corto plazo debe compensar lo que se pierde en el mediano y largo plazo.

El estudio señala, también, que la implantación de un royalty a las ventas del cobre debiese conllevar a una reducción de la producción de cobre que se espera conseguir en el tiempo. Es esperable, por tanto, que un royalty ad valorem reduzca en el tiempo la capacidad productiva de cobre del país.

En lo concreto, hemos analizado diversas variables y en base a los cálculos realizados, la tasa óptima de royalty ad valorem debería ser de 0%. Es decir, un royalty ad valorem causaría una pérdida neta para el país, producto de la disminución en el empleo y encadenamiento productivo. De aquí que la imposición de un royalty de estas características no solo no es negocio para el país, sino que termina destruyendo el valor que esperamos obtener de la industria minera.