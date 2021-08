El juico de la ética

SEÑOR DIRECTOR

La ética es una dama muy severa y no es necesario pasar todos los asuntos humanos por su implacable mirada. Hay situaciones que solo deberían ser juzgados por el Derecho, otras por simples normas de urbanidad y buen trato, y algunas no juzgadas en absoluto y dejadas a la conciencia individual de las personas. Cito: “De la convicción de que las creencias últimas de las personas son irreductibles, he sacado la lección más importante de mi vida: detenerme ante el secreto de cada conciencia, escuchar antes de discutir, y discutir antes de condenar” (Norberto Bobbio).

Agustín Squella