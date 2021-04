Este fin de semana correspondían elecciones en nuestro país, para elegir a gobernadores, alcaldes, concejales y en particular a los constituyentes, quienes tendrán a su cargo redactar y proponernos una nueva Constitución. Pero la pandemia del Covid-19 ha dicho otra cosa, y estas fueron postergadas para mayo del presente año.

Como Mutual de Seguridad no somos ajenos al contexto político del país y menos a la realidad sanitaria, pero no es mi interés extenderme a lo largo de estas líneas en una opinión en relación a estos temas, sino que más bien quiero reflexionar sobre otro tipo de elecciones, aquellas que adoptamos cada día durante nuestras vidas, tanto en nuestro ámbito privado y personal como en el laboral.

Si nos preguntamos cuáles son las elecciones que hemos hecho en nuestras vidas, posiblemente se nos vienen a la cabeza aquellas que han tenido un alto impacto o que nos han enfrentado a importantes dilemas; pero la verdad es que las elecciones no son exclusivas de grandes momentos, sino que decidimos por alternativas en todo momento. Al fin y al cabo, son todas las elecciones, las grandes y las automáticas, las que nos van construyendo en lo que finalmente somos. Y esto es aplicable para empresas, instituciones, países y para cada uno de nosotros en nuestro día a día.

Como Mutual de Seguridad, optamos hace un par de años por un camino diferente, ser más que solo administradores del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que gestiona casos donde lo relevante es la cantidad de días perdidos. Elegimos invertir y focalizarnos en la prevención, porque todo accidente es evitable, porque todo accidente por muy bien gestionado que sea produce daño y perjuicios, porque nadie quiere estar involucrado en un accidente.

Otra elección ha sido aumentar la cobertura de la protección que entregamos, comprometiéndonos de manera decidida con las pymes, trabajadores independientes, trabajadoras de casa particular y todos aquellos que por años han estado fuera del sistema de seguridad social. Por eso, después de reuniones con muchas instituciones, hemos logrado innovadoras alianzas con plataformas como Bicci, PedidosYa y otras que nos permiten proteger frente a accidentes a quienes prestan servicios para ellas en el ejercicio de sus funciones, antes que entre en vigencia cualquier ley que se discuta en el Congreso. Lo hacemos con la total convicción que somos actores de cambio, que tenemos el potencial de impactar en el día a día de los trabajadores de nuestro país y, a la vez, en las familias de cada uno de ellos.

Elegimos no esperar la normativa o no limitarnos por la misma, transformándonos en aliados estratégicos de cada uno de nuestros adherentes, sean estos grandes empresas o trabajadores independientes, entendiendo que nuestra sustentabilidad pasa por resolver de manera eficaz los problemas que cada uno de ellos enfrenta en su realidad particular.

En el último año, el gobierno, el Congreso, las empresas, los trabajadores y cada uno de nosotros hemos debido hacer distintas elecciones frente a la pandemia que enfrentamos. Ojalá que en este mar de elecciones demos espacio a la discusión de qué empresa o qué persona quiero ser, de cómo puedo seguir aportando o empezar a aportar en el Chile del futuro.

No tengamos miedo, aventurémonos, así como lo estamos haciendo nosotros en Mutual de Seguridad. Porque nuestra elección, como todas, no está ajena de riesgos y de todo tipo de dificultades. Nos hemos equivocado e incluso eventualmente desilusionado a uno u otro, pero no nos hemos permitido dejar de avanzar en este camino. Citando a Confucio: “Tenemos dos vidas. La segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una”. Es por esto que asumida nuestra opción, desde nuestro rol, desde nuestras elecciones, vamos a aportar para construir un Chile que avance con seguridad. Ojalá que muchas otras instituciones y personas tomen esta decisión y adopten este riesgo, porque nuestro país mejora no solo a partir de mejores leyes, sino de los cambios culturales y de mentalidad que se construyen con elecciones de cada uno de nosotros.

-El autor es Gerente general de Mutual de Seguridad