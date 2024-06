Escuelas, guarderías

SEÑOR DIRECTOR:

Durante la pandemia se popularizó afirmar que “las escuelas no son guarderías” como un argumento para desestimar a quienes pedíamos la apertura de estos recintos. Si bien el principal rol de las escuelas es entregar educación y socialización, no podemos desconocer el rol social que cumplen como parte del apoyo que provee la sociedad a las familias. ¿Cómo podrían desarrollarse profesionalmente padres y sobre todo las madres si no existiera la opción de dejar a los hijos en un lugar seguro durante el horario laboral?

Últimamente se ha hecho habitual cerrar las escuelas con diversos argumentos, desde elecciones, PAES, hasta narcofunerales, virus estacionales y finalmente lluvia. Además de generar un enorme daño a los niños que ven interrumpido su aprendizaje constantemente, se perjudica enormemente a las familias que no pueden salir a trabajar.

Es imperativo que se revalorice el rol social de las escuelas como parte de la red de apoyo de padres y especialmente madres, y que las autoridades se comprometan a hacer todo lo posible por evitar nuevos cierres.

No nos cansaremos de repetir: escuelas primeras en abrir, últimas en cerrar.

María Teresa Romero, Valentina Rebolledo,

Magdalena Plant, Jazmín Aravena, Ignacia Godoy, Deborah Nun

Escuelas Abiertas