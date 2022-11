¿Explicitar o actuar?

SEÑOR DIRECTOR:

Hace unos días atrás, el Presidente Boric declaró que era necesario explicitar mejor que la crisis educativa era una prioridad para este gobierno. El día jueves, desde México, el Mandatario reiteró con más claridad que no había tiempo que perder y que la recuperación educativa pasaba a ser una prioridad para el Ejecutivo. Además, citando a Gabriela Mistral, señalo que los niños son hoy y no mañana.

Efectivamente, el Presidente fue más claro, qué duda cabe; sin embargo, no basta. Estamos cerrando el año escolar 2022, otro más que se nos va, y como país debemos hacer frente a este 2023 con acciones concretas. Esta es una responsabilidad de todos como sociedad y del sector público en particular; que no sea que por seguir haciendo explícitas las necesidades se nos pase poner el foco en acciones reales para resolverlas.

Paula Streeter

Pivotes