Fiscalización y autonomía

SEÑOR DIRECTOR:

Ad portas de nuevo sistema frontal y tras los nuevos cortes de luz que se han provocado en la RM -la mañana del jueves hubo un corte masivo que dejó a más de 400 mil clientes afectados-, ratifico plenamente las aprensiones que se han levantado en torno a los riesgos que conlleva la intervención política de entidades reguladoras,

Mi experiencia de más de 15 años en el sector sanitario me confirma la importancia de la autonomía e independencia en el actuar de las entidades fiscalizadoras, en todos los sectores regulados.

Desde una perspectiva más general, la atracción de inversionistas y los objetivos detrás de la permisología pueden verse seriamente afectados si acaso en años electorales los actores políticos pueden llegar a incidir con razones distintas del marco regulatorio existente y, de esa forma, desajustar las reglas del juego.

Ante eventos climáticos adversos pueden interrumpirse los servicios eléctrico y sanitario, que si bien conlleva entendibles molestias para los usuarios, ello exige siempre aplicar las normas que rigen en la materia. Tras un acabado análisis de cada situación -no siendo posible considerar en bloque todos los cortes de suministro, porque tienen razones o contextos particulares cada uno- se determinará por la entidad fiscalizadora competente si hubo o no responsabilidad de la empresa por razones internas, o bien concurren causas externas o fuerza mayor. Anticiparse por la prensa para encontrar responsables muy rápidamente no es compatible con un correcto entendimiento del Estado de Derecho.

Juan Antonio Cárdenas

Abogado