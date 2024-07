Gestión escolar

SEÑOR DIRECTOR:

Atrás quedó el sueño de una educación pública de calidad, si a los problemas de cupos para estudiantes y normalizaciones de cierres le sumamos los problemas de entrega de útiles escolares por parte de Junaeb que deberían haber llegado a más de 2 millones de estudiantes. Estos son elementos indispensables para que los niños más vulnerables puedan estudiar como corresponde.

El problema, además de la gestión, es el foco de las autoridades y administradores públicos de la educación, que no está ni en la calidad ni en el desarrollo de nuestros estudiantes. No es de extrañar que un 70,1% de los apoderados prefiera como primera opción escuelas que no son del Estado. Los padres están perdiendo la confianza en la educación pública.

María Teresa Romero, Valentina Rebolledo, Magdalena Plant,

María Paz Larraín, Jazmín Aravena, Ignacia Godoy, Deborah Nun

Escuelas Abiertas