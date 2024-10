¿Hasta cuándo?

SEÑOR DIRECTOR:

Una explosión en el INBA al producirse bombas molotov mantiene a varios estudiantes en riesgo vital. Otra vez los famosos “overoles blancos” pusieron en riesgo no solo a la comunidad estudiantil, sino que a ellos mismos. Esto se veía venir, la pregunta es por qué no se evitó.

El gobernador Durán señaló que el Estado se esforzará para que esto no se vuelva a producir. Palabras vacías que ya hemos escuchado. Se trata de actos anuales y nada cambia. En este caso en particular era público el llamado a manifestarse y sabido que estos cocteles molotov se suelen preparar en el INBA. Es cosa de hacer memoria y recordar las casi 170 bombas lanzadas desde dicha institución a Carabineros en septiembre del 2023. ¿Cómo no tenemos capacidad de prevención alguna? ¿Cómo se explica que estudiantes no puedan ir tranquilos al colegio? ¿Cómo es posible que tropecemos recurrentemente con la misma piedra, sin aprender nada?

Hechos como éste dan cuenta del continuo deterioro de los que fueron establecimientos educacionales públicos de excelencia debido a la inacción del Estado sin ofrecer solución alguna para erradicar a los violentistas de dichas comunidades. Un panorama desolador para los jóvenes, quienes son el futuro de Chile.

Francisco Alcaíno Madrid

Abogado