Humanizar el acceso a la justicia

Usualmente, las soluciones para abordar el tema de la delincuencia y, sobre todo, de delincuencia juvenil, se han reducido al aumento y endurecimiento de las penas y sanciones. De esta manera, y gracias al populismo penal, la cárcel se ha convertido en el destino socialmente deseado para quienes cometen un delito. Sin embargo, no es novedad decir que el sistema de justicia actual, tanto el de adultos como el juvenil, no solo no reduce la criminalidad, sino que aumenta la estigmatización social y acrecienta el problema, además de ser un proceso que relega a las víctimas de delitos a un papel secundario.

Pero ¿qué pasaría si el sistema penal también se preocupara de dar una respuesta de calidad a las personas que asisten o acuden al sistema? Nos referimos a una respuesta que se preocupe de las necesidades de todas las personas involucradas en un conflicto, que sea un proceso participativo e inclusivo y que, además, obtenga un resultado beneficioso y satisfactorio para todas las partes. Eso es la Justicia Restaurativa, un modelo de intervención que ha ido influenciando los sistemas penales en todo el mundo, incluida Latinoamérica y próximamente Chile, a través del programa de mediación penal que contempla el Nuevo Servicio de Reinserción Social.

Invitamos a todas las personas, políticos y constituyentes a conocer este modelo, el cual nos enseña, según indica la evidencia internacional y regional, que a través de procesos participativos y no estigmatizantes es posible promover la responsabilización de las personas infractoras, su reinserción social y la reparación del daño en las víctimas. Es más, este modelo desafía la mirada de lo que entendemos por “justicia” y plantea la necesidad de garantizar, a través de nuestra Carta Fundamental, el acceso a una justicia de calidad, más humana, que busque mejorar las relaciones entre individuos y a promover la paz social.

Nicole Martinic F., Angélica Marchant A. y Mónica Valdés L.

En representación de un grupo de 17 egresados/as del Diplomado en Justicia Restaurativa Juvenil 2021, de la Escuela de Trabajo Social de la PUC