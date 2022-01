SEÑOR DIRECTOR

El sistema de justicia necesita cambios y parte de esa discusión se dará en la Convención Constitucional. Se han conocido propuestas bien orientadas que pueden fortalecer el estado de derecho y nuestra democracia. En este desafío, la colaboración de quienes ejercen la función judicial puede ser valiosa y celebramos que así sea. Sin embargo, hemos visto con incredulidad algunas iniciativas preocupantes.

Que los jueces sean renovados cada cierto número de años, afectando su estabilidad, atenta contra su imparcialidad e independencia; y crear una comisión nombrada por el Presidente de la República que renueva a los jueces de los tribunales superiores de justicia es, derechamente, un instrumento de tipo dictatorial. Es necesario mejorar el apoyo técnico, pues es inaceptable que se impulsen iniciativas que infringen estándares democráticos mínimos en materia de derechos humanos.

Aspiramos a una Constitución que incluya a todos los sectores de la sociedad, que no sea un factor de división como la actual; por lo mismo, necesitamos una deliberación democrática de calidad, basada en propuestas bien pensadas. No puede olvidarse que debe convencerse a 2/3 de la Convención y, luego, a la mayoría de la ciudadanía en un plebiscito de salida, cuyo resultado no puede darse por sentado.

Juan Carlos Ferrada

Flavio Quezada

Universidad de Valparaíso