Inserción laboral de inmigrantes en Chile

SEÑOR DIRECTOR:

Con ocasión del informe del Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca (sobre regularización e inserción laboral de migrantes en Chile), podemos identificar diversas normativas que tienen severos efectos en el desarrollo de dicha población.

Particularmente relevante es el anacrónico límite impuesto a las empresas para la contratación de extranjeros, norma que no se condice con el actual fenómeno migratorio.

Desde este punto de vista, es fundamental que nuestra legislación pueda actualizarse y ampliar dicho límite, dado el importante aumento de población extranjera.

Así, destaca el proyecto de ley (Boletín 15.209-13) ingresado en julio, que aumenta de un 15% a un 40% el límite máximo de extranjeros contratados en una empresa. Asimismo, amplía el rango de empresas que no estarán afectas a la limitación antes descrita, ya que, actualmente, solo aquellas que tenían 25 trabajadores o menos podían superar el porcentaje límite sin exponerse a multas. Ahora, con este proyecto, se amplía a empresas que tengan 49 trabajadores o menos.

Si a una modificación legislativa como esta no se le da prioridad, muchos extranjeros seguirán viendo cómo sus oportunidades laborales se esfuman por razones distintas a sus capacidades y talentos y, a su vez, muchas empresas podrían no contratar a extranjeros que se ajusten al cargo requerido, para no exponerse a multas.

Juan Francisco Ready

Socio de Ovalle/Consejeros Legales