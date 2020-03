SEÑOR DIRECTOR

Sin duda, la educación parvularia es desde hace unos años una de las preocupaciones centrales del sistema educativo en nuestro país. Pese a los logros, aún resta muchísimo por avanzar; sin embargo, lo pendiente no habrá que confundirlo con rezago, como figurara en un editorial reciente.

En esa oportunidad se habló del bajo porcentaje de jardines infantiles actualmente certificados por medio del reconocimiento oficial que entrega el Mineduc, que busca contar con altos estándares para otorgar un servicio educativo de calidad. En la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), el 53,17% de los establecimientos ya cuenta con tal reconocimiento, lo que también es prioritario para otros jardines infantiles que hoy están orientados en lograr esta certificación.

No tener reconocimiento oficial no significa necesariamente no entregar un servicio de calidad, aunque hay muchos establecimientos públicos que en el ámbito de la infraestructura requieren hacer importantes inversiones para obtener la certificación. Este 2020, el Estado hará una inyección inédita de recursos por medio de la Junji para mejorar la infraestructura de establecimientos vía transferencia de fondos (jardines que funcionan con recursos públicos, pero que son administrados por municipios o fundaciones), que consiste en 33.000 millones de pesos que se transferirán a municipios, corporaciones municipales y fundaciones sin fines de lucro para que durante el año mejoren la calidad de su infraestructura y posteriormente postulen al reconocimiento oficial, cuyo plazo es el 2022.

Ahora bien, la calidad en educación inicial es sin duda mucho más que infraestructura. Desde la Junji continuamos trabajando en los procesos pedagógicos, con especial énfasis en las interacciones que ocurren al interior del jardín entre los párvulos y educadoras, que son las que en mayor medida definen la calidad del proceso educativo.





Adriana Gaete Somarriva

Vicepresidenta Junta Nacional de Jardines Infantiles