La deuda de la política climática sectorial

SEÑOR DIRECTOR:

En las últimas semanas se ha abierto la consulta pública de la mayoría de planes sectoriales de los anteproyectos de mitigación y adaptación, cuya elaboración mandata la Ley de Cambio Climático. Una simple revisión permite constatar la debilidad de los textos presentados a la sociedad para la formulación de observaciones. Me refiero en particular al incumplimiento de los contenidos mínimos legales que deben considerar. Algunos van más lejos y afirman no estar obligados a establecer medidas de mitigación o agregan medidas provisorias. Lo anterior es grave para la participación ciudadana, pues la información incompleta impide el ejercicio de este derecho.

Al mismo tiempo, la falta de medidas concretas e indicadores sepulta la posibilidad de contar con una política sólida que permita alcanzar los compromisos asumidos por Chile ante la comunidad internacional. Por último, la deficiente política pública no nos permitirá contar con herramientas para enfrentar los eventos climáticos extremos a los que nuestros territorios están expuestos.

A lo anterior se suma la incertidumbre del financiamiento científico del cambio climático.

Es de esperar que se enmiende el camino.

Pilar Moraga

Directora CR2 y Centro de Derecho Ambiental U. de Chile