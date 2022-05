La política “Covid cero dinámico” beneficia a China y al mundo

Por Niu Gingbao, embajador de la República Popular de China en Chile.

En este último tiempo, los medios chilenos informaron y comentaron de vez en cuando sobre la política ¨Covid cero dinámico¨ de China, lo que demuestra que la gente todavía tiene varios malentendidos sobre la política antiepidémica de China. Para no confundir a nuestros amigos, me gustaría hacer las siguientes aclaraciones:

En primer lugar, la política ¨Covid cero dinámico¨se trata de pagar lo mínimo a cambio de mayor beneficio, siendo la medida más eficiente para lograr mejor control de la pandemia al menor costo. Todo tiene su precio, y la prevención y el control de la pandemia no es una excepción. Teniendo en cuenta que China es un país en desarrollo con una gran población, el desarrollo regional no está equilibrado, y los recursos médicos per cápita son insuficientes; si el control se afloja, permitiendo que el virus se propague sin cesar, eso provocaría una gran cantidad de contagios en un corto plazo, lo que conllevaría una gran cantidad de casos graves y muertes.

China es un país socialista, dirigido por el Partido Comunista, que siempre pone el bienestar y los intereses de las personas como su prioridad principal. Es imposible que luchemos pasivamente contra la pandemia, y mucho menos ¨nos acostemos boca arriba¨ o ¨tang ping¨ en chino, que significa no hacer nada ante la pandemia. Por el contrario, la ¨Covid cero dinámico¨ busca contener la pandemia en el menor tiempo posible y al menor costo social, para salvaguardar la vida y la salud de las personas, así como mantener el orden y la normalidad en el estilo de vida lo máximo posible.

En segundo lugar, son el virus y la pandemia los que afectan la vida de las personas y las actividades económicas y sociales, no las medidas para la prevención y el control de la epidemia. Solo cuando la pandemia se controla de manera efectiva, es posible que vuelvan a la normalidad la producción, la vida y el desarrollo económico, con condiciones externas seguras. China ha acumulado un conjunto de medidas científicas, precisas y efectivas que han ido enriqueciendo las prácticas de prevención y control de la pandemia. Los protocolos se han ido mejorando continuamente, y se ha hecho todo lo posible para lograr una gestión y un control preciso y efectivo, a través de la calificación, clasificación y zonificación. Por ejemplo, los resultados son muy claros: Shanghái está ganando la batalla al coronavirus, y planea que la vida y la producción en la ciudad recupere totalmente la normalidad durante el mes de junio.

En tercer lugar, no existe un modelo global único para las políticas antiepidémicas, por lo que los países deben definir políticas que se adapten a la realidad y a las condiciones nacionales propias, sobre la base del pleno respeto por la ciencia. La política ¨Covid cero dinámico¨ está en línea con las condiciones propias de China y es efectiva; no solo protege eficazmente la salud y la seguridad de la vida del pueblo chino, sino que también evita que el virus se propague hacia otros países, lo que es una contribución a la lucha global contra la pandemia. La recuperación de la producción y la vida en China sobre la base del control efectivo de la pandemia no solo garantiza el desarrollo económico y social de China, sino que también ayuda a garantizar la seguridad de las cadenas productivas y de suministros globales, lo que es la contribución de China al desarrollo global.

Lo que afecta la estabilidad de las cadenas productivas y de suministros a nivel global, no son las medidas chinas de prevención y control de la pandemia, sino la desglobalización y el proteccionismo cada vez más graves en los últimos años, la guerra comercial contra China y el ¨desacoplamiento¨ tecnológico. Después de que estalló la crisis en Ucrania, las sanciones unilaterales sin precedentes impuestas por los países occidentales contra Rusia, han provocado una grave crisis energética y alimentaria, lo que ha agravado las ya frágiles cadenas productivas y de suministros mundiales, obstaculizando gravemente la recuperación de la economía global.