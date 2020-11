Por Gabriel Zaliasnik, profesor de Derecho Penal Fac. de Derecho U. de Chile

El reciente plebiscito constitucional, así como la precipitada agenda legislativa que busca modificar ahora, después del plebiscito, el número de escaños reservados a pueblos originarios, el proyecto de ley sobre un nuevo retiro de 10% desde las AFP y la acusación constitucional contra el ministro del Interior Víctor Pérez, de quien he asumido su representación, me hicieron recordar el denominado síndrome de la rana hervida.

Para quienes no lo conocen, se trata de una analogía utilizada para describir cuando un problema avanza progresivamente al punto que las consecuencias solo se perciben tardíamente, impidiendo una adecuada reacción. La premisa es que si se coloca una rana en agua hirviendo, ésta saltará, pero si se la coloca en agua tibia cuya temperatura se incrementa lentamente hasta alcanzar el punto de ebullición, ella no percibirá el peligro y morirá.

Fácil resulta advertir cómo el derrotero seguido desde hace ya un largo tiempo por nuestro país, y el apresurado itinerario constitucional que se inicia, pueden implicar alcanzar el punto de ebullición que impida cualquier reacción. Las señales son evidentes. En aras de la premura no se construyeron los acuerdos necesarios para que el proceso de deliberación constitucional se rija por reglas claras. Es llamativo que el propio plebiscito precediera a la necesaria legislación sobre la conformación de la Convención Constitucional. Así, quienes votaron por una convención constituyente de 155 miembros como lo estableció el nuevo artículo 141 de la Constitución, ahora saben que ésta va tener al menos 178 integrantes si prospera el proyecto de reforma en trámite legislativo. Más grave aún, se pretende que los cupos reservados a pueblos originarios -una loable iniciativa - se elijan en base a una lista nacional y mediante una papeleta independiente que usarían quienes digan pertenecer o se identifiquen con dichos pueblos. En otras palabras, se votaría sin que exista un padrón electoral previo con lo que el margen para fraudes sería grosero.

Pareciera entonces que la perspectiva del cambio absoluto tiene un punto débil en lo que para algunos es también su fortaleza: el pasado no cuenta. Sin embargo, la circunstancia que una mayoría significativa y transversal apoye el proceso de generación de una nueva Carta Fundamental, no puede hacernos olvidar que el pasado cuenta y no se lo puede ignorar. El poeta argentino Daniel Samoilovich con agudo instinto se pregunta en su libro El despertar de Samoilo: el siglo XX ¿qué se fizo?,"¿Qué pasto crece en nuestro pasado?/En la hierba más verde/se desliza venenosa sierpe".

Es tarea de todos asegurarnos que la nueva Constitución no se improvise y se sujete a criterios de prudencia, desterrando cualquier intento colérico por hacer de ella un hito refundacional y no una solución democrática de continuidad en nuestra historia.