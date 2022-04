La verdad importa

SEÑOR DIRECTOR

Para Daniel Matamala “todo vale” para escribir su columna del domingo de ese título. En ella, en vez de reconocer la pluralidad de la realidad, ve en cualquier acto conspiraciones e intereses. Así intenta armar una serie de Netflix, omitiendo hechos o presentándolos a medias.

Matamala alude a una entrevista a mi persona titulada por LUN: “Los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros” y dictamina “Por cierto, la frase es falsa”. Escribe uno de los mejores periodistas, y no creo ignore que la Convención ha tenido siete votaciones para garantizar la propiedad de los ahorros previsionales y las siete votó NO.

La verdad es que la Convención no escucha. En las encuestas, hasta un 94% pide que la Constitución garantice la propiedad de ahorros previsionales. Además de cinco votaciones contrarias en la Comisión de Derechos, el Pleno votó en contra que “los trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales y son heredables” y de que “el Estado no puede expropiar los fondos de pensiones de los trabajadores”, a las 22:50 y 23:40 del miércoles 30 de marzo.

En cambio, la Comisión de Derechos aprobó tramitar el sistema de pensiones NoMasAFP, que debiera llamarse NoMasPropiedadparaLosTrabajadores. Defendiendo a los trabajadores y no a las AFPs, en la entrevista explico esta verdad: de persistir la Convención en este camino, los trabajadores ya no serán dueños de sus cotizaciones y ahorros, será el Estado. Lo anterior se suma al rechazo de ConMiPlataNo, la iniciativa popular lejos con más firmas, que pide propiedad y solidaridad. Las iniciativas son el único mecanismo efectivo de participación ciudadana, pero Matamala menosprecia a quienes firmaron.

La Convención no ha resuelto en definitiva el tema, y como estoy comprometido con el éxito del proceso invito a los constituyentes a garantizar claramente que los trabajadores sigan siendo dueños de sus ahorros previsionales. Demos certezas.

Bernardo Fontaine

Convencional constituyente