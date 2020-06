“Las zorras”

SEÑOR DIRECTOR

En relación con la carta publicada en La Tercera de Paula Vial y otras abogadas en respuesta a la columna del abogado Escobar, no puedo callar.

Este último tuvo que aclarar sus dichos publicando una segunda columna que explicaba y se disculpaba, aun cuando me pareció innecesario.

Siendo mujer y abogada, no estoy de acuerdo en identificarme como una zorra ofendida. Sus dichos no me ofenden y pienso que es un conflicto artificial frente a un juego de palabras que toda fábula trae consigo. Si la Dra. Siches hubiera sido hombre nada de esto habría ocurrido.

Las mujeres que estamos en esta profesión nos merecemos igualdad. Basta de reclamos por agresiones que no son tales. Necesitamos sobriedad y trabajo duro para imponernos desde el trabajo bien hecho.

Dejemos las balas para las batallas reales.

María Magdalena Brzovic O.