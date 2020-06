SEÑOR DIRECTOR

“¡Misoginia!”, exclamó sorprendida la abuelita Irene. “Ricardito, recuerde que las fábulas que le he enseñado son historias para educar a niñas y niños en valores. No es un valor menospreciar a otra solo porque no coincide con sus ideas políticas y teme a su liderazgo. Tampoco es un valor despreciar la voluntad de intelectuales de primer nivel por aportar a la solución del Chile en problemas, atribuyendo el gesto a una vanidad e ingenuidad ramplona incompatible con sus eruditas mentes”.

No escuchó bien la historia Ricardito. La Fontaine habló de un zorro que adulaba a un cuervo ansioso de reconocimiento. Tal vez si La Fontaine hubiera pensado en una zorra, habría imaginado una historia de igualdad, de solidaridad, de astucia encantadora, ¿por qué no?, de inteligencia social, concluyendo con una moraleja de construcción de nuevos estándares de respeto.

La abuela Emma se unió a los reproches, exigiéndole a Ricardito, por un lado, que dijera la verdad: -“Mijito, usted sabe que para la marcha del Día de la Mujer, aún no había llegado a nuestras vidas la alarma del coronavirus y que las cientos de miles de mujeres que asistieron, lo hicieron para evidenciar las inequidades que usted está ayudando a perpetuar”-; y, por otro, que no fuera envidioso: -“Si la mona es atractiva de seda o sin ella, usted no puede hacer una pataleta pública”-, le corrigió severa, pero con afecto campechano.

Las palabras venenosas y simplonas, carentes de elegancia y sutileza, que el abogado Ricardo Escobar ha utilizado para ofender a la doctora Siches, presidenta del Colegio Médico, nos alcanzan a todas. Todas somos las zorras ofendidas.

