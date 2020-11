SEÑOR DIRECTOR

Con votos de la oposición, la Cámara de Diputados ha rechazado la partida presupuestaria que asigna recursos para la creación de 100 nuevos liceos Bicentenario. Un portazo a las más de 400 comunidades escolares que postularon a ser parte de la red.

Los liceos Bicentenario, contrario a lo observado en la discusión parlamentaria, es una política que no responde a eslóganes ni ideologías. No seleccionan a sus estudiantes, cuyo promedio de índice de vulnerabilidad es de un 90%. Tienen el único propósito de entregar una educación con un elevado estándar de calidad para que los niños y jóvenes tengan oportunidades reales de desarrollar todos sus talentos. Han logrado resultados en el corto plazo para más de 163.000 jóvenes, demostrando que los cambios en educación no requieren décadas para ser efectivos. Sus resultados hablan por si mismos: son los establecimientos que más han aumentado sus puntajes PSU desde el 2010 con un 10% promedio tanto para Matemática como para Lenguaje. De los 50 mejores liceos municipales, 28 son Bicentenario. No es casual que son también los más preferidos por los padres de estudiantes del mundo técnico-profesional.

Son una fuente de inspiración virtuosa para el sistema escolar, permeando sus buenas prácticas al resto del sistema, aprendiendo en red y dando oportunidades de movilidad a sus estudiantes.

Una política así no es contradictoria ni excluyente con la tarea de seguir apoyando con fuerza a las escuelas de bajo desempeño. La educación de calidad para todos se logra apoyando la diversidad de proyectos educativos, no achatando el sistema. Esperamos se revierta esta votación en el Senado.

Raimundo Larraín

Profesor, Jefe División de Educación General del Mineduc