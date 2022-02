Liviandades

Leo con incredulidad resoluciones de implicancia internacional adoptadas por comisiones de la Convención Constitucional. Me pregunto si tienen conciencia del mundo en que vive Chile, país distante, de población y economía pequeñas, cuya suerte no inquieta mucho al resto. No mencionaré otros temas, aunque al parecer, el afiebramiento sería más generalizado.

Pensar en nacionalizar toda la gran minería -hoy en manos de corporaciones globales o chinas- y que así nos irá mejor en EE.UU., Europa y China con nuestros productos de exportación, tiene algo de delirante. Un solo ejemplo. Cuando plantean nacionalizar el litio, además sin compensación real, ¿saben que en las dos mayores empresas chilenas productoras de litio hay fuerte participación accionaria de empresas de China, nuestro principal cliente de comercio exterior?

También cuestionan los tratados de libre comercio. Leí a quien argumentaba que “las acciones imperialistas de EE.UU. en Chile…se han vuelto más exitosas en restringir la soberanía estatal de Chile e imponerle una agenda de libre comercio”. ¿No se ha enterado antes de escribir; que el libre comercio era bandera de los poderosos en el siglo XIX pero ahora lo es de los países en desarrollo frente al proteccionismo de los países poderosos?, ¿que el poder declinante de la soberanía de los estados es obra de la globalización y de las cadenas mundiales de producción, comercio y finanzas, no de los TDLC?, ¿que ni EE.UU. puede bloquear el libre comercio y los TDLC son antídoto contra los proteccionismos y contra la pérdida de soberanías nacionales de los más débiles? Me abruma que quien no entienda esto, tenga influencia en el diseño de nuestro futuro económico.

Sobre “plurinacionalidad”, ¿han conocido las propuestas de Evo Morales para una “America Plurinacional”, autónoma de los estados nacionales? ¿Conocieron el inmediato rechazo peruano manifestando que la soberanía territorial y marítima de Perú no se discute? ¿Analizaron que algo puede tener que ver con la soberanía territorial y marítima de Chile? ¿Supieron que el Presidente de Bolivia saludó con entusiasmo las resoluciones de plurinacionalidad de la CC; y que aquellas otras anulando concesiones podrían poner en manos aymaras la minería de cobre, mientras incoherentemente algunos alucinan con las riquezas que agregaría a los chilenos su nacionalización?

¿Habrán calculado que es gratuito terminar con las AFP, en las cuales cinco de siete dueños son corporaciones financieras enormes con sede en EE.UU. y Europa? ¿O que lo es plantear salir del Ciadi cuando hay recursos judiciales ante él por los retiros en rentas vitalicias?

Asombra que alguien conmovido porque está escribiendo el futuro de Chile, muestre tanta liviandad y desaprensión para hacerse cargo de sus responsabilidades. Para muchos que votamos Apruebo, el rechazo comienza a aparecer como una triste posibilidad.