Los aportes de una audiencia

SEÑOR DIRECTOR

La labor de un juez es decir lo justo del caso concreto que está conociendo. No obstante, siendo ello la esencia de su labor, ésta no necesariamente se agota allí.

Hoy, gracias a la tecnología y la voluntad en tal sentido del Poder Judicial, es mucha la gente la que tiene acceso a las audiencias y, por ende, a ver y escuchar al juez en acción. Adicionalmente, lo sucedido al interior de la audiencia es replicado, bien o mal, por las redes sociales.

Así sucedió con la audiencia de formalización del carabinero que mató a Francisco Martínez (el malabarista de Panquipulli) y, lamentablemente esta se constituyó en un excelente ejemplo de lo que no debe hacer un juez.

Estamos de acuerdo con los jueces que interrumpen a los abogados en audiencia, ello nunca nos ha molestado; por el contrario, demuestra que están involucrados en el caso y queriendo despejar las dudas que se le van produciendo.

No obstante, la interrupción debe ser esencialmente neutra y, por cierto, respetuosa.

Las intervenciones de un juez, hasta que los abogados intervinientes en la audiencia hayan terminado totalmente de dar sus argumentos, no pueden, en caso alguno, ser indiciarias o dar luces acerca de cuál va a ser la resolución del juez; este es un sujeto que, por esencia de su labor, está escuchando y cotejando si los preconceptos que se ha formado son o no cambiados por los argumentos que le están dando defensores y acusadores. Por lo tanto, sus preconceptos pasarán, mutando o no, a ser convicción solo cuando escuchen la última de las intervenciones. Menos puede un juez dar por completo y concluyente un testimonio de una testigo protegida, cuya declaración no ha sido puesta en conocimiento de las partes, sino tan solo leída, parcialmente, por el Ministerio Público.

Qué decir del receso decretado por media hora para dar a conocer la resolución, y que duró mas de hora y media, con una abierta falta de respeto no solo a las partes, sino a la ciudadanía que presenciaba la audiencia y esperaba el veredicto.

La trasparencia con que se actúa ante los medios exige un doble cuidado, pues el juez debe no solo estar preocupado del caso que juzga, sino, con sus actos, dar tranquilidad a la ciudadanía y educarla cívicamente, demostrándole que, no obstante las dificultades que tiene su labor, nada hay mas gratificante y formativo que el buen actuar de un juez en el que se puede confiar.

Davor Harasic